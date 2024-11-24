全運會公路單車測試賽今早舉行　楊潤雄稱香港段賽事整體運作暢順 (13:11)

其中一名參賽選手、港隊代表劉允祐認為，賽道很有特色及比較新穎，又稱橋上有一定風速，不過今次以視察路段及完成賽事為主。

文化體育及旅遊局長楊潤雄於香港段賽事結束後表示，整體運作非常暢順，香港段賽事時間較預期較快結束，有3人未能完成，其間無發生意外。他指，政府各相關部門會開會檢討各項細節，研究是否有需要改善的地方，亦會與珠海及澳門當局檢討賽事安排。

車隊今早經過北大嶼山公路時，當局實施交通管制。楊潤雄指，其間由機場往市區交通時間增約20分鐘、往機場路程則增約25分鐘，額外增加的交通時間較當局原先預期短。對於今早有市民在港珠澳大橋香港口岸「摸門釘」，楊潤雄表示，由於賽事安排，或多或少會造成不便，期望市民理解。他稱，當局過去一周已透過記者會、新聞公告等提示交通管制安排，之後全運會正式賽事時會有更多宣傳，期望市民、尤其是需要恒常過關的人士多留意相關資訊。

今早賽事為男子個人賽，賽道全長230公里，其中珠海段佔160.7公里、香港段佔55.8公里，澳門段則佔13.5公里，其間港珠澳大橋、口岸及附近道路實施臨時管制措施，禁止所有車輛使用大橋，車隊通過後恢復行車；港珠澳大橋香港口岸的離境通關服務則於下午12時30分恢復正常運作。