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騙徒「練功券」騙名酒名表　警拘11人涉串謀詐騙 (11:50)

為打擊網上購物騙案，警方於本月12日起一連三日展開執法行動，以「串謀詐騙」罪拘捕11名本地人，行動成功搗破一個本地網購詐騙集團，該詐騙集團在網上尋找買家，以練功券騙取名表及洋酒。集團涉及三宗網購騙案，被騙人士年齡介乎26歲至58歲，總損失金額約港幣64萬。行動中，警方檢獲電話、疑犯犯案時身穿衣物等證物。

被捕7男4女包括集團主腦及成員，年齡介乎20至50歲，分別報稱為學生、無業等。灣仔警區重案組第一隊督察鄒昊亨指，警方今年八月接報，有人指在網上放售名表及洋酒時被騙。案情指，賣家先在網上放售名表、名酒，騙徒其後假扮買家，相約他們到港島區寫字樓見面，並前往暫租的共享辦公室驗檢貨物，其間會利用行內專業術語，令事主相信騙徒為業內人士，並使用練功券在燈光昏暗的環境下進行交易，而該練功券大小、質地、顏色都與500元鈔票相似，騙徒更會利用底面兩張真鈔，其他則夾雜 「練功券」，以騙取事主信任。騙徒其後會以進行結算作為藉口，帶事主到另一房間，令事主與貨物分開；騙徒會帶上假合同、練功券到該會議室，之後再以要影印身分證等理由離開，當事主檢查桌子上練功券，始知被騙。

其中一名苦主徐先生透露，8月底於拍賣平台放售四支威士忌被騙，涉款約13.3萬元。騙徒出價後相約他到灣仔區一商廈交收，並帶他上樓。他提到騙徒驗酒過程專業，包括看酒花，並查看酒樽上的防偽標誌等，形容他們「比正常酒舖驗得仲他仔細」。驗貨後他被帶到另一間房間待會計簽收文件、結算，惟騙徒一直拖延，他有感被騙，於是報案。他呼籲市民，交收時「貨品一定是擺在自己面前，收咗錢貨品先離開自己視線。」

相關字詞﹕串謀詐騙 購物騙案 練功券

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