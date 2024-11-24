謝展寰：香港廢物量正穩步下降　料今年回收數量有更佳成果 (10:47)

謝展寰說，香港從20多年前起開始宣傳減廢回收，但效果一直未盡人意，在過去10年，香港的人均棄置量從2014的每天1.35公斤上升至2018年的1.53公斤，數字於疫情期間有所下降，但疫後急速回升至2018年水平。不過，2023年的人均棄置量為每日1.44公斤，比起2022年及2021年分別下跌4.7%及5.9%，當中廢塑膠減少10.5%、整體廚餘減少3.4%、廢紙和金屬分別跌3.2%和9.5%不等。總回收量則由2022年約191萬公噸，增加至2023年接近197萬公噸，增加超過5.5萬公噸，回收率則上升一個百分點至33%。

回收設施方面，謝展寰指出，政府不斷擴展回收網絡的公共回收物收集點，並已逐步將「綠仔店」的營運時間延長；環保署廚餘收集點已增至約1450個，私人屋苑的智能廚餘回收桶數目已較2023年底增加兩倍至約330個。 他提到，當局將於12月內推出全新的「綠綠賞」獎賞選項，讓用戶以積分兌換為電子禮券或超市購物券，自由選擇所需的禮品。

他認為，過去半年有很多市民作出改變來實踐「走塑」，在推動綠色生活上，這些大規模的行為和習慣改變是前所未有的，標誌着一個綠色減廢回收文化正在香港發芽成長，形容香港已經有一個好的起步，是20多年來難得的機遇，呼籲社會合力推動打造綠色生活文化。