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2024年11月23日星期六
兩人西貢浪茄玩滑翔傘遇意外 一人受傷由直升機送院
(16:28)
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今日下午3時許，西貢浪茄發生滑翔傘意外，兩人在玩滑翔傘時意外下墜，其中一人報稱半邊身體不能動彈，幸仍清醒，另一人則沒有受傷。傷者經飛行服務隊直升機送往東區醫院治理。
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滑翔傘
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