蕭澤頤稱警方研「試紙」測太空油 警員巡邏「見疑即試」 (15:29)

警察學院舉行結業會操，34名見習督察及158名學警畢業。蕭澤頤說今年4至10月，取錄見習督察人數較去年同期升約六成，錄取的投考學警則升約三成二，成績令人鼓舞。

被問到有關「太空油」的規管現況，蕭澤頤說「太空油」是混雜有害物質的煙油，一般含有依托咪酯的成分，原用作鎮靜的醫療用途，有毒販將K仔（氯胺酮）、大麻、可卡因或果汁味等，引誘年輕人吸食，「可能一次半次年輕人覺得沒有什麼問題」，惟其後吸食至上癮，便會對身體造成嚴重影響，甚至引致窒息死亡，警方會在多個警區加強情報蒐集及執法行動。

有不少年輕人涉及吸食「太空油」，蕭澤頤引述有警區早前破獲毒品儲存的地方，並搜出大量太空油，該案17名被捕人士中，有13人是學生，關注年輕人吸食太空油的狀況，希望社工、家長及學校與警方共同努力，加強宣傳教育的工作。

蕭澤頤稱希望明年第一季可完成立法將依托咪酯列為毒品，納入《危險藥物條例》管制，但亦需加強宣傳教育的工作，警方會找曾吸食「太空油」的過來人及醫護人員，現身說法，講述毒品的禍害和對人體健康的影響。

蕭澤頤又指，今年首10個月的爆竊案有1043宗，較去年同期跌5.2%，損失金額少44%，較今年首季有改善，他又指新安裝的閉路電視協助破獲約70宗案件，其中9宗為爆竊案。至於詐騙案件方面，今年首10個月騙案的數字有36405宗，較去年同期上升了7.3%，升幅較過往兩年收窄，今年有錄得的上升的主要為網購騙案及電話騙案，尤其是假冒客服的電話騙案，類似案件首10個月錄得4515宗，遠超所有騙案的總升幅，呼籲市民留意。

他又提到最近新增技術支援的騙案，騙徒向受害人表示為其電腦被入侵，訛稱將個案轉介警方，再誘騙受害者提供網上銀行資料並騙取金錢，同類案件已有58宗，損失達5900萬元，當中最多損失的一宗涉1100萬元，強調警方不會要求市民分享銀行資料。

另外，啟德體育園今日亦進行壓力測試，警方以機動部隊及重點搜查組的人員，以及派出專責組人員「充當一個紅隊」，專責組會觀察各部門在壓力測試下的協調情。