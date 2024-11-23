梁朝偉黃仁勳獲頒科大榮譽博士　黃：人工智能時代已開始 (13:38)

香港科技大學今（23日）舉行學位頒授典禮，當中向4人頒授榮譽博士學位，包括人工智能晶片龍頭企業Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳，獲頒工程學榮譽博士；及本港著名演員梁朝偉，獲頒人文學榮譽博士。《施政報告》提出，支持本地大學籌建第三間醫學院。科大校長葉玉如指，校方有志籌建醫學院，對培育符合未來需求的新一代醫療專才已「蓄勢待發」，加強本港醫療服務及推動生物醫學創新，支持本港發展成為國際醫療創新樞紐。
近年人工智能熱潮席捲全球，黃仁勳在典禮上表示，自Nvidia在25年前創造首個數據中心GPU（圖像處理器），便觸發新的工業革命，「世界正被重置（the whole world is reset）」，一個行業正被重新定義，新的行業正在創造，大家現時擁有發展科學所需的各種工具，「現時最大的挑戰，昔日無法想像的挑戰，如今似乎都能解決」。
黃仁勳指，英偉達受惠於大灣區發展，提到企業自25年前起，位於本港、深圳、蒲東以至北京的設計中心，有許多科大校友及長期合作同事，協助建立英偉達）及中國的科技生態系統。他指人工智能時代已開始，將影響每個行業及每個科學範疇，日後將有人工智慧代理團隊與每個企業的團隊一同工作，從市場營銷、供應鏈、晶片設計及軟體開發等各領域。
去年在威尼斯影展獲頒「終身成就金獅獎」的梁朝偉，成為首位獲獎的華裔男演員。梁朝偉在典禮上分享成為好演員的「秘密」，在每個項目中，永遠視自己是初學者，讓自己保持新鮮感，不會自大，否則想像自己是資深演員，將會拖累個人的發展，並決心在下次做得更好。
梁朝偉指，當機會出現時，真正的藝術家會讓直覺引領自己，並鼓勵大家熱愛自己所做的事，全力以赴，不要為了名聲、金錢或其他事物，「這條路不容易，但對我而言卻非常值得」。
科大今年向6029名畢業生頒授學位，包括2430名本科生、3177名碩士生及422名博士生。而獲頒授榮譽博士學位的人士，包括2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾・萊維特（Michael Levitt），及菲爾茲獎得主大衛・曼福德（David Mumford），兩人均獲頒「理學榮譽博士」。