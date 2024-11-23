明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

梁朝偉黃仁勳獲頒科大榮譽博士　黃：人工智能時代已開始 (13:38)

香港科技大學今（23日）舉行學位頒授典禮，當中向4人頒授榮譽博士學位，包括人工智能晶片龍頭企業Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳，獲頒工程學榮譽博士；及本港著名演員梁朝偉，獲頒人文學榮譽博士。《施政報告》提出，支持本地大學籌建第三間醫學院。科大校長葉玉如指，校方有志籌建醫學院，對培育符合未來需求的新一代醫療專才已「蓄勢待發」，加強本港醫療服務及推動生物醫學創新，支持本港發展成為國際醫療創新樞紐。

近年人工智能熱潮席捲全球，黃仁勳在典禮上表示，自Nvidia在25年前創造首個數據中心GPU（圖像處理器），便觸發新的工業革命，「世界正被重置（the whole world is reset）」，一個行業正被重新定義，新的行業正在創造，大家現時擁有發展科學所需的各種工具，「現時最大的挑戰，昔日無法想像的挑戰，如今似乎都能解決」。

黃仁勳指，英偉達受惠於大灣區發展，提到企業自25年前起，位於本港、深圳、蒲東以至北京的設計中心，有許多科大校友及長期合作同事，協助建立英偉達）及中國的科技生態系統。他指人工智能時代已開始，將影響每個行業及每個科學範疇，日後將有人工智慧代理團隊與每個企業的團隊一同工作，從市場營銷、供應鏈、晶片設計及軟體開發等各領域。

去年在威尼斯影展獲頒「終身成就金獅獎」的梁朝偉，成為首位獲獎的華裔男演員。梁朝偉在典禮上分享成為好演員的「秘密」，在每個項目中，永遠視自己是初學者，讓自己保持新鮮感，不會自大，否則想像自己是資深演員，將會拖累個人的發展，並決心在下次做得更好。

梁朝偉指，當機會出現時，真正的藝術家會讓直覺引領自己，並鼓勵大家熱愛自己所做的事，全力以赴，不要為了名聲、金錢或其他事物，「這條路不容易，但對我而言卻非常值得」。

科大今年向6029名畢業生頒授學位，包括2430名本科生、3177名碩士生及422名博士生。而獲頒授榮譽博士學位的人士，包括2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾・萊維特（Michael Levitt），及菲爾茲獎得主大衛・曼福德（David Mumford），兩人均獲頒「理學榮譽博士」。

相關字詞﹕編輯推介 梁朝偉

上 / 下一篇新聞