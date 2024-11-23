梁朝偉黃仁勳獲頒科大榮譽博士　黃：人工智能時代已開始 (13:38)

近年人工智能熱潮席捲全球，黃仁勳在典禮上表示，自Nvidia在25年前創造首個數據中心GPU（圖像處理器），便觸發新的工業革命，「世界正被重置（the whole world is reset）」，一個行業正被重新定義，新的行業正在創造，大家現時擁有發展科學所需的各種工具，「現時最大的挑戰，昔日無法想像的挑戰，如今似乎都能解決」。

黃仁勳指，英偉達受惠於大灣區發展，提到企業自25年前起，位於本港、深圳、蒲東以至北京的設計中心，有許多科大校友及長期合作同事，協助建立英偉達）及中國的科技生態系統。他指人工智能時代已開始，將影響每個行業及每個科學範疇，日後將有人工智慧代理團隊與每個企業的團隊一同工作，從市場營銷、供應鏈、晶片設計及軟體開發等各領域。

去年在威尼斯影展獲頒「終身成就金獅獎」的梁朝偉，成為首位獲獎的華裔男演員。梁朝偉在典禮上分享成為好演員的「秘密」，在每個項目中，永遠視自己是初學者，讓自己保持新鮮感，不會自大，否則想像自己是資深演員，將會拖累個人的發展，並決心在下次做得更好。

梁朝偉指，當機會出現時，真正的藝術家會讓直覺引領自己，並鼓勵大家熱愛自己所做的事，全力以赴，不要為了名聲、金錢或其他事物，「這條路不容易，但對我而言卻非常值得」。

科大今年向6029名畢業生頒授學位，包括2430名本科生、3177名碩士生及422名博士生。而獲頒授榮譽博士學位的人士，包括2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾・萊維特（Michael Levitt），及菲爾茲獎得主大衛・曼福德（David Mumford），兩人均獲頒「理學榮譽博士」。