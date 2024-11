海洋公園今明慶大熊貓龍鳳胎誕百日　粉絲盼推更仿真紀念品 (13:32)

居港操普通話的王小姐表示,今特意為觀看熊貓而入園,亦因熊貓寶寶誕生而購買年票,但認為今日園區安排混亂,例如沒有路牌指示可在哪購買「熊貓咖啡」,詢問禮品店附近職員時,對方亦要致電其他人才知悉出售地點。對於園區出售的熊貓紀念品,她認為大多產品造型普通,「就是覺得我在哪裏都可以買到類似的,沒一個我覺得是海洋公園特別限定版」。她又稱,迪士尼每季卡通人物會穿不同衣服,自己會特意收藏,相反海洋公園的收藏意義不大,「可能跟淘寶也差不多,感覺沒啥意思」,又認為園區可多做熊貓造型的小食,以及推出特別限定版的週邊。

港人梁生稱,本身已購買全年證,今適逢兒子放假而入園。他認為,發展熊貓經濟意義不大,「看不到香港會因(熊貓)而飛黃騰達」,稱本港昔日經濟靠金融及服務業等帶動,認為與其政府着力推動「夜經濟」、「熊貓經濟」等,倒不如做好金融體系和市場環境。

居港的外國人Danny今與妻子及兩名女兒進園,他表示高興看到熊貓,但認為園區還有其他動物,例如女兒尤其喜歡水獺等動物,故並不會因為熊貓而多到訪海洋公園。被問對熊貓經濟的看法,他認為,「it takes more than the panda to save Hong Kong economy (挽救香港經濟不能僅靠熊貓)」,舉例指吸引內地旅客在港消費可有助帶動。

本身是熊貓粉絲的鍾小姐表示,自己一直有留意韓國熊貓「福寶」及其他家族成員,認為「熊貓經濟」可行,有助刺激園區收入,但認為本港宣傳上需帶出話題,以及做好熊貓紀念品。她指,每隻熊貓長相及個性各有特色,例如可以6隻在港熊貓的真實樣子作產品設計,「睇開佢哋個樣會有感情」。