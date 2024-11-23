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海洋公園今明慶大熊貓龍鳳胎誕百日　粉絲盼推更仿真紀念品 (13:32)

海洋公園為慶祝首對港產大熊貓雙胞胎出生100日，今明兩日舉行一系列慶祝活動。有熊貓粉絲認為，園區熊貓紀念品大多款式普通，盼園區推出更多按熊貓真實樣子作設計的商品；亦有人認為，本港推動「熊貓經濟」的成效有限，倒不如專注發展金融及服務業等傳統產業。

居港操普通話的王小姐表示，今特意為觀看熊貓而入園，亦因熊貓寶寶誕生而購買年票，但認為今日園區安排混亂，例如沒有路牌指示可在哪購買「熊貓咖啡」，詢問禮品店附近職員時，對方亦要致電其他人才知悉出售地點。對於園區出售的熊貓紀念品，她認為大多產品造型普通，「就是覺得我在哪裏都可以買到類似的，沒一個我覺得是海洋公園特別限定版」。她又稱，迪士尼每季卡通人物會穿不同衣服，自己會特意收藏，相反海洋公園的收藏意義不大，「可能跟淘寶也差不多，感覺沒啥意思」，又認為園區可多做熊貓造型的小食，以及推出特別限定版的週邊。

港人梁生稱，本身已購買全年證，今適逢兒子放假而入園。他認為，發展熊貓經濟意義不大，「看不到香港會因（熊貓）而飛黃騰達」，稱本港昔日經濟靠金融及服務業等帶動，認為與其政府着力推動「夜經濟」、「熊貓經濟」等，倒不如做好金融體系和市場環境。

居港的外國人Danny今與妻子及兩名女兒進園，他表示高興看到熊貓，但認為園區還有其他動物，例如女兒尤其喜歡水獺等動物，故並不會因為熊貓而多到訪海洋公園。被問對熊貓經濟的看法，他認為，「it takes more than the panda to save Hong Kong economy (挽救香港經濟不能僅靠熊貓）」，舉例指吸引內地旅客在港消費可有助帶動。

本身是熊貓粉絲的鍾小姐表示，自己一直有留意韓國熊貓「福寶」及其他家族成員，認為「熊貓經濟」可行，有助刺激園區收入，但認為本港宣傳上需帶出話題，以及做好熊貓紀念品。她指，每隻熊貓長相及個性各有特色，例如可以6隻在港熊貓的真實樣子作產品設計，「睇開佢哋個樣會有感情」。

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