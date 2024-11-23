范鴻齡：醫管局革新思維執行公院檢討建議　職員多次涉事故或暫緩增薪 (13:19)

醫管局昨日提及將安全指標納表現評核，據人事紀錄設獎罰制度。范鴻齡個人認為可調整增薪點實現獎罰，醫管局薪酬制度雖跟隨公務員體制，但在增薪點方面仍有彈性，舉例若醫療事故情況輕微，可考慮以警告信等方式處理，若多次表現不佳可暫緩增薪；若員工表現優異則可考慮給予額外增薪點。但他強調現時公院人手不足，「做錯就走根本不夠人」，惟推行有關制度需政府同意。

對於有建議要求改善通報機制，建立快速應變小組，范鴻齡表示，快速應變小組用於解決醫院內部機制即可解決的問題，重大醫療事故則須透過該機制上報總部，避免信息過快或過慢發放，又稱現時部分前線為求事故通報速度，未查清楚就「出街」。此外，他又留意到之前有同事為應付傳媒忽略與病人家屬的溝通，冀快速應變小組組成後解決該問題。

至於人手不足的問題，范相信醫管局人手緊張到明年可得到舒緩，透露目前醫生流失率減至約5%、護士流失率則減至約8%，現時聘請了350名本地醫生，在公立醫院7000名醫生中已佔比5%；另又收到1000多份海外護士申請，當中600多人符合資格，已發出70份聘書。