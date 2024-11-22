香港資訊及通訊科技獎揭曉　數碼港企業獲新設「最佳人工智能應用」獎 (20:56)

數碼港稱新增設的「最佳人工智能應用」獎項旨在鼓勵更多人工智能創新應用，獲獎企業Bridge AI 成立本港首個專為特殊教育需要學生而設的人工智能輔助學習中心，藉此獲「智慧市民」金獎。而FCC Analytics則提供以人工智能驅動的反洗黑錢合規解決方案，獲「金融科技」金獎。

Vizzle 則透過結合人工智能和擴展實境技術，為線上、線下活動提供一站式SaaS解決方案，獲「數碼娛樂金獎」。SaaS（Sofware as a Service）允許用戶可以不下載任何軟件，僅透過互聯網使用服務，典型應用有Google文檔。

數碼港首席公眾使命官陳思源形容，數碼港初創破紀錄奪36個獎項成「歷屆之最」。「香港資訊及通訊科技獎」由數字政策辦公室舉辦，冀藉此表揚及推廣優秀的發明與應用。