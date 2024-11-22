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「九十二籤」爆炸品案｜控方稱被告於羅湖站列車放炸彈　清潔工及時發現 (18:37)

第二宗《反恐條例》案件，8人涉於2020年初在本港製造及放置爆炸品，他們否認控罪受審。控方今（22日）開案陳辭指，被告繼當年1月在明愛醫院放炸彈，於2月再在羅湖港鐵站車廂內放炸彈，如非清潔女工及時發現，在密封車廂爆炸將會導致非常嚴重的人命傷亡。有信息顯示，有被告問負責送遞炸彈的同謀「bombed（已經引爆）?」

8名被告依次為報稱何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。首7名被告被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪，及屬交替控罪；李嘉濱另被控意圖妨礙司法公正罪，而周皓文被控企圖製造炸藥罪。

控方大律師林芷瑩指，於2020年2月2日下午約3時，一名清潔女工在駛往羅湖的最後一節列車上，發現一個袋內有4吋大的黑色可疑物品及紅燈閃爍，遂向車站台長通報，並報警處理。林表示於2月1日，何卓為、吳子樂、周皓文曾進入位於大角咀宏創方用來製造炸彈的單位，吳子樂於2月2日將炸彈收在背囊帶去楓樹街男廁，楊怡斯取得炸彈後送往羅湖港鐵站，楊當時與一名不知名男子下車出閘。

林指有手機信息顯示，於當日下午2時許，何卓為透過「想同你通渠」的帳號從不知名人士收到一幅地圖截圖，何卓為叫對方入粉嶺火車站等名為「叉雞飯」的楊怡斯。約3時，何卓為問楊怡斯「Safe?」，楊怡斯表示無帶回鄉證，故現正離去；何追問「bombed?」，楊回覆「聽唔到」。

事後，吳子樂在群組內發出草擬聲明，李嘉濱修改的版本與Telegram頻道「九十二籤」發布的聲明相同，聲明上款為「致大陸喪屍」，內容提及「這次的羅湖炸彈是我們放的，關口炸彈我說得出做得到。你們在暴政的默許下過來我城散播病菌，但你們應考慮清楚過關後能否活著回去？」。

案件下周一（25日）續。

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