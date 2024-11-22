43份工務或公營工程合約電線槽樣本未達標　其中28項工程未能更換物料將加強維修保養 (18:25)

建築署檢視的148項工程合約，涉及185份電線槽供應合約，當中142份供應合約的電線槽樣本符合合約標準；其中28項、涉及37份電槽供應合約的工程合約，因其電線槽的位置及範圍，導致更換電線槽需要較長時間圍封部分設施，為免影響設施的使用及運作不宜現階段更換，相關政府部門及公營機構已與承建商安排加密檢查次數及加強檢查保養維修，亦會延長物料的保養期，如有需要會作出更換；並會在可行情況下為電線槽加裝防銹裝置。

發展局指出，有關安排涉及的費用由承建商全資支付，未有引致政府或公營機構任何額外開支；若因物料不合合約規格引致額外開支及損失，政府會按現行做法向承建商追討。另外，不符合合約標準的表現將反映於承建商的表現評核報告中，並影響承建商未來中標的機會。

發展局又說，自去年11月起已加強電線槽鍍層的驗收程序，包括要求承建商提交的電線槽鍍層證明文件，要加入更具體的要求，並加入工地抽樣檢測。建築署發言人則重申，電線槽鍍層是覆蓋電線槽金屬外殼作防鏽用途，並無導電或傳訊用途，鍍層厚度不足或會減低電線槽的耐用性，但並無漏電風險，亦不會對使用者安全及健康、樓宇結構、防火安全、設施運作構成風險。