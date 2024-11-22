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已戴安全帶　東涌工人受傷困升降台　送院後不治 (19:20)

下午3時許，警方接報東涌迎東路一地盤內，一名男工人受傷被困於升降台上，不省人事。救援人員趕到將傷者救下，他陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院，惟經搶救後不治。據現場消息，57歲事主為油漆工人，當時在升降台上工作，疑升降台失控過度升高，工人被壓於橫樑。警方列作工業意外處理，正調查事件原因。勞工處稱正調查事件。房屋署指非常關注今次事故，並會檢視其他房委會地盤類似工序的安全情况。

房委會回覆查詢稱，有關地盤為房委會東涌第99區公營房屋項目，當時正作上蓋工程。據房委會了解，當時工友正在升降台上負責油漆工序，有配戴安全帶，在操作升降台時發生意外。事故發生後，地盤人員即時召喚救護車將傷者送院，承建商有利建築有限公司立刻暫停有關工程，房屋署駐地盤人員亦立即跟進，向管理層報告事故。

房屋署的總建築師，勞工處、警方及消防處已隨即到場跟進，事故原因仍在調查當中，房屋署會盡力配合勞工處和警方的調查。房屋署會檢視其他房委會地盤類似工序的安全情况，並盡快安排與承建商會面，要求承建商提交詳細調查報告，以及將要加強的安全管理措施，以防止類似事故發生。房屋署會嚴肅跟進事件，並根據調查結果對承建商採取適當的處分。房屋署亦要求承建商即時向涉事工友的家屬提供所需的協助。

涉事的有利建築回覆查詢時表示，將全面檢視工地運作，以防止類似事件再次發生，並向死者家屬及親友致最深切慰問，形容事件令人痛心的事件，但暫時無法提供具體詳情，承諾會為死者家屬提供支持和協助。

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