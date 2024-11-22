三人涉於理大突圍被控暴動　罪成囚六年 (16:48)

3名罪成被告為朱健君（現年27歲，下同）、許銘晉（24歲）及馬健朗（27歲）同被控於2019年11月17日至18日期間，在理工大學與暢運道一帶連同其他人參與暴動。

法官謝沈智慧判刑時，引述辯方求情內容，指朱健君及馬健朗均畢業於中大護理學碩士，並成為註冊護士，馬另擁有社工系的學士資歷，二人因本案而失去工作，馬更同時失去從事護士及社工的前途。辯方認為本案沒有證據顯示3人有領導或號召的角色，他們只是參與其中，充當鼓勵的角色。

謝官續指，辯方以4男1女循科學館道逃出理大的案例作求情，該案中各人被判囚15至19個月不等。惟謝官直斥辯方的說法「站不住腳，更有誤導法庭之嫌」，因為案例不涉及理大內暴動，但本案3人被裁定參與11月17日的理大內暴動，加上案例中的被告逃出理大後便遁入科學館，打算更衣後再逃跑，但是本案3人在理大外與示威者主群集結在一起，組成傘陣與警方對峙，故本案與案例不能相提並論。

謝官表示，本案暴動是早有預謀，亦是理大暴動的一環，理大暴動不論是暴力程度、對社會的破壞及對公共開支的影響均為最嚴重的個案。3名被告的家庭背景不是求情因素，個人前途受影響也是咎由自取，3人在罪成後才表達悔意，屬於口惠而實不至。謝官經考慮後沒有給予任何減刑，判處3人入獄6年。