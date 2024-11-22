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警方兩日破3宗太空油案拘6人　其中4人為親屬關係 (17:15)

警方毒品調查科、油尖警區及葵涌分區昨日（21日）共偵破3宗涉及製作或加工「太空油」的案件，共拘捕6人，介乎20至58歲。行動中，警方共檢獲約2公斤依托咪酯粉末、3公斤「太空油」、17公升香味甘油、大量電子煙彈及一批加工工具，共值約210萬元。

毒品調查科行動組督察吳嘉煒指，毒品調查科昨突擊搜查大埔一個住宅單位，截查一名從單位步出的男子，於其手持袋內發現數十粒「太空油」，並在單位內搜出約2公升「太空油」、225毫克依托咪酯粉末、17公升香味甘油及一系列加工工具，市值約85萬元。涉案30歲姓黃男子被捕，他報稱無業，將被落案控告一項管有第一部毒藥罪名，案件將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。警方初步相信涉案依托咪酯加工工場運作不超過一個月。

油尖警區刑事情報組高級督察陳源勳指，近日收到情報，指有人利用沙田沙角邨單位製作「太空油」煙彈，再販賣到西九龍的娛樂場所。警方昨日午約6時到場展開拘捕行動，共拘捕3男1女，4人介乎20至58歲，為親屬關係，同住涉案單位。警方於涉案公屋單位搜出233克依托咪酯粉末、250毫升液態依托咪酯、168支已製成「太空油」，另有一批包裝及加工工具，包括3000個未使用的電子煙煙嘴。上述所有製成品及半製成品市值約35萬元。4人目前被扣查，警方初步相信涉案加工工場運作約3個月。

葵涌分區特遣隊督察梁鈞澔指，警方昨晚於葵盛西邨9座拘捕一名22歲男子，涉非法藏有第一部毒藥。警方於他手上捧著的箱子檢獲1.67公斤的粉末狀依托咪酯、一些化學品及空樽。據初步調查，涉案原材料大約可製作4000支「太空油」，估計可售120萬元。

警方指，留意到自去年3月起，濫用俗稱「「太空油」」的依托咪酯情況有上升趨勢，會繼續加強宣傳及打擊，並批評加工「太空油」行為與製毒無異。

 

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