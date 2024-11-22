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醫院系統檢討提設獎罰制度　計分制評醫院表現　安全指標納醫院高層表現評核 (17:42)

醫院管理局今日（22日）下午將交代醫院系統檢討報告，報告分5大範疇提出31項建議，而該局計劃成立的管治及架構改革委員會，短期內重點工作是釐清各層級在管理質素安全的角色和權責，包括總部、聯網、醫院和部門。委員會將研究在醫院層面設立獎罰制度，包括將安全指標納入表現評核，主要涵蓋醫院行政總監、部門主管等，而檢討報告亦提出建議採用計分制評估醫院管理表現。

醫管局近年接連發生多宗事故後被指資訊發放混亂，報告提出訂立統一事故公布機制，制定明確指引，並釐定各層級權責等，另就事故設立應變小組。報告提出考慮為員工在病人安全責任的行為，按指引定性為人為錯誤、危險或魯莽行為，以採取相應處理程序。

醫院系統檢討報告分5大範疇提出31項建議，醫管局將成立「管治及架構改革委員會」落實權責釐清各層級在管理質素安全的角色和權責，包括總部、聯網、醫院和部門，並研究在問責機制下設獎罰制度，亦會建構高層人員對病人安全的問責框架，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。醫管局主席范鴻齡說，全面接納委員會建議，當時機成熟將盡快落實各項建議，保證不會拖延，惟現時未有具體時間表。

公立醫院系統管理檢討委員會報告指出現時醫管局在5個範疇的問題。在管治與責任方面，報告指現時權責不清導致責任含糊，不同職級在質素及安全角色有待釐清。安全文化方面，新入職年輕醫護人員缺足夠培訓，對安全文化認知不足，加上資深員工流失，使病人安全知識未能傳承，培訓工作追不上發展；而由於根深柢固的階級觀念， 下級員工或不敢反映潛在安全風險。委員會亦認為，現行指引繁多，遵循需時，而人手短缺下醫護工作量增加，亦導致出錯風險增加。

檢討委員會提出31項建議，包括強化管治，釐清不同職級於質素及安全上的角色、責任及權力，並清晰界定總辦事處、聯級、醫院及部門的具體角色及權責；引入「公正文化框架」，按指引將員工責任定性為人為錯誤、危險行為或魯莽行為，以及制訂處理程序。其他建議包括設立快速事故應變小組、設立發言人培訓計劃、建立清晰的事故公開披露指引。

范鴻齡：新問責機制涵蓋所有員工　「唔係一出事就落台」

對於報告指現行權責不清，范鴻齡說，現時每次「出事」追溯源頭就讓前線醫護負責，並非公道的措施，而很多時講到事故責任會不了了知，又說一些中層職員會因權責不清而鬆懈。他指，新問責機制會涵蓋醫管局所有職員，說明各階層有何責任，不一定要求涉及醫療事故的員工離職或降級，惟要讓他們知道做得不好，而人事紀錄會有相關反映。他亦強調，很多前線醫護已盡全力為市民服務，賞罰機制是改革委員會其中一個研究方向。

報告亦建議實施安全文化計劃，鼓勵非懲罰性通報，營造「敢言文化」，建立坦誠溝通環境。范鴻齡稱改變安全文化是很複雜的問題，初步打算增加醫學生在有關方面的培訓，會與兩間醫學院商討，在學時期已加強學生培訓。

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