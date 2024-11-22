霍斌仁、屠俊翹、盧斯安奴涉假波案被控　否認控罪保釋候審 (12:19)

4名被告分別是案發時先後效力港會及愉園的霍斌仁、中西區體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）、時任深水埗體育會守門員屠俊翹，及報稱無業的Waheed Mohammad。

綜合廉署所指及控罪詳情，霍斌仁涉於2021年10月向一名港會中場隊友莊馬仕（Jean Carllo Maciel）提出每場球賽賄款1萬元，誘使對方「打假波」，但對方拒絕；至同年11月初，霍斌仁再分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員麥美倫（Marcus McMillan）提出3萬元及1萬元賄款，誘使二人「打假波」，但同樣被拒。

霍斌仁另涉於2022至2023年球季效力港甲球隊愉園時，與盧斯安奴、屠俊翹，及外圍「艇仔」Waheed Mohammad，於2022年8月至2023年4月期間串謀另一名「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目。