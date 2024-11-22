多名議員反對巴士加價　運物局：會嚴謹把關 (12:00)

九巴申請加價6.5%，九巴財務總監梁祖德提到2019年至2024年整體平均每日客次下降9%，其中港鐵屯馬線及東鐵線過海段開通令九巴每日損失13萬客次，流失不可逆轉，又稱燃油價格持續高企及不穩增加經營成本，加價是令財務穩健的方法。城巴申請加價9.5%，每程車資平均調整約0.8元。城巴董事總經理李卓豪稱，目前每日平均客量只回復疫前89%，面對鐵路擴展、極端天氣、港島人口老化及下跌等挑戰，城巴於2023年錄得5740萬元虧損，而現時車費落後通脹25%。

多名議員表明反對加價，其中工聯會陸頌雄認為加幅不合理，稱巴士加價是「鋪鋪清」，「唔能夠一次講返N年前，一次過追加返」；實政圓桌田北辰認為加幅高於通脹不能接受，又建議為專營巴士公司制定與通脹掛鈎的可加可減票價機制。九巴、城巴及嶼巴代表均表示支持建立恒常檢討票價的機制，惟指出同時要考慮燃油價格及薪酬開支等因素。

政府指外判廣告服務不屬利潤轉移

民建聯梁熙指出，按照公開數據，若計及所有線路，即港島線、過海線、機場巴士及新巴等，城巴賺約1億，又稱城巴將廣告收入外判予關連公司，屬利潤轉移的手段。李卓豪說，兩個專營權要分開考慮。李碧茜就指出，巴士公司將廣告服務外判十分常見，強調各公司均按既定程序公開招標，認為不存在利潤轉移及利益輸送問題。

航運交通界議員易志明就說，無人喜歡加價，但巴士公司僱員要加薪，會令經營成本上升，又稱因結構性問題，專營巴士加價永遠滯後通脹，認為當局應公道地審視加價申請，並關注會否協助巴士公司提高非票務收入。李碧茜說，明白專營巴士公司要盡量開拓非票務業務，若有關公司提出的建議涉及其他政府部門，運輸署會提供協助，並與營辦商保持溝通。