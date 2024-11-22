明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

多名議員反對巴士加價　運物局：會嚴謹把關 (12:00)

立法會交通事務委員會今（22日）討論巴士加價申請，多名議員表明不支持，促政府把關。運輸及物流局副秘書長李碧茜強調，政府會考慮多項因素，包括巴士公司財政狀况、是否有合理回報、服務質量、市民的接受及負擔能力等嚴謹把關。

九巴申請加價6.5%，九巴財務總監梁祖德提到2019年至2024年整體平均每日客次下降9%，其中港鐵屯馬線及東鐵線過海段開通令九巴每日損失13萬客次，流失不可逆轉，又稱燃油價格持續高企及不穩增加經營成本，加價是令財務穩健的方法。城巴申請加價9.5%，每程車資平均調整約0.8元。城巴董事總經理李卓豪稱，目前每日平均客量只回復疫前89%，面對鐵路擴展、極端天氣、港島人口老化及下跌等挑戰，城巴於2023年錄得5740萬元虧損，而現時車費落後通脹25%。

多名議員表明反對加價，其中工聯會陸頌雄認為加幅不合理，稱巴士加價是「鋪鋪清」，「唔能夠一次講返N年前，一次過追加返」；實政圓桌田北辰認為加幅高於通脹不能接受，又建議為專營巴士公司制定與通脹掛鈎的可加可減票價機制。九巴、城巴及嶼巴代表均表示支持建立恒常檢討票價的機制，惟指出同時要考慮燃油價格及薪酬開支等因素。

政府指外判廣告服務不屬利潤轉移

民建聯梁熙指出，按照公開數據，若計及所有線路，即港島線、過海線、機場巴士及新巴等，城巴賺約1億，又稱城巴將廣告收入外判予關連公司，屬利潤轉移的手段。李卓豪說，兩個專營權要分開考慮。李碧茜就指出，巴士公司將廣告服務外判十分常見，強調各公司均按既定程序公開招標，認為不存在利潤轉移及利益輸送問題。

航運交通界議員易志明就說，無人喜歡加價，但巴士公司僱員要加薪，會令經營成本上升，又稱因結構性問題，專營巴士加價永遠滯後通脹，認為當局應公道地審視加價申請，並關注會否協助巴士公司提高非票務收入。李碧茜說，明白專營巴士公司要盡量開拓非票務業務，若有關公司提出的建議涉及其他政府部門，運輸署會提供協助，並與營辦商保持溝通。

相關字詞﹕編輯推介 巴士 加價 運輸及物流局 立法會

上 / 下一篇新聞