【持續更新】黎智英案｜否認文章煽暴　不同意開英文版為求外國介入　黎智英：和平手段抵制侵犯 (16:54)

黎5月另發信息予助手Mark Simon，稱現時英文翻譯成本低且速度快，再加上新冠疫情帶來的反中情緒，認為是很好的機會爭取美國和外國人的支持。黎解釋因英文版會有外國讀者，而他們自然會為香港發聲，推動外國政要關注香港情况，可同時帶來訂閱收入和爭取外國保護；而當時香港面對《國安法》實施的「危機」，傳媒均有報道。

辯方問是否即是要求外國介入香港事務，「如果你這樣想，可能是，但我自己不認為是。」

【15:48】開庭。

【15:30】小休。

【14:50】據辯方在庭上展示的文章，黎曾撰寫〈我們最光輝的時刻〉一文，當中引述英國前首相邱吉爾的言論：「吾等須莊敬自強。千秋萬代之後，大英帝國及其聯邦倘能苟存於世，後人將稱此為其最輝煌之時刻。」

辯方指，邱吉爾是在戰爭期間發表該言論，問黎是否透過引述邱吉爾的言論煽動暴力？黎回應稱，「這裡沒有戰爭」，只是希望在文章引述邱吉爾的言論鼓勵港人團結抗爭（resist），強調沒在文章主張暴力。黎續稱，他一直主張以和平手段抗爭。

法官李運騰關注，邱吉爾的言論是針對侵略者，問黎主張的抗爭對象是誰。黎說要「抵制中國侵犯我們的自由」。

【14:43】另一篇文章為2019年12月刊出的〈我們堅持下去 才有希望〉，提及「雖說林鄭已毫無公信力，不下台僅是行屍走肉的木偶，到了今時今日，其實她是否下台意義不大。我們要的是普選，時代革命尚未成功，我們逆權運動仍須繼續。」黎否認文章意圖煽動暴力，指若民主派在區議會選舉中勝出，可為年輕人帶來希望，克制街頭暴力。

文章續指要警惕的「不良份子」的滲透破壞，例如警方檢獲的手槍和子彈，兩枚炸彈和黑衣人在終審法院門前扔汽油彈縱火等，「我懷疑都是想將我們運動的暴力擴大，破壞我們運動的滲透者所為。」黎庭上指，他當時懷疑那些「恐怖暴力」非示威者所為，因此説要加以提防。

文章末段稱「勇武的手足們，請考慮一下陳樞機的意見。」黎解釋暴力有時會越界和失控，但如樞機所言，若有領袖可減低運動的自發性和提高其組織性，減少暴力示威的情况。辯方問黎是否指「有控制的暴力」沒有問題？而「有控制的暴力」仍然是暴力，黎稱至少示威者回應警暴時有限制。

【14:35】開庭。

辯方表示黎智英於約12時15分閱畢所有文章，邀黎回應。黎指他只是評論有可能發生的後果，自言「任何我所寫的東西，我都要負責任，因為它代表我心中所想」。黎特別提到〈2020 和勇繼續一起撐下去〉一文中，他就一名少女對警方叫喊髒言評論。

翻查資料，該文提到「我轉頭看到的是一個十四、五歲戴口罩的少女，我對何俊仁說：『這是個十四、五歲的少女。』他回頭看了說：『犀利！』我對他說：『有這樣的後生，我哋冇得輸。』他點頭同意。是的，有這樣嫉惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地。」黎庭上指，因當時運動的氣氛帶來如此「廉價」的言論，對此感到後悔。他同意他當時的言論具冒犯性。

【10:46】休庭至下午2時30分。黎智英逗留在證人台閱讀文章，他身旁有3名懲教人員看守。

【10:28】開庭。

辯方表示經商討後決定讓黎一併閱讀12篇文章，法官期間可避席，預料黎需閱讀至午飯完結後。辯方並指，黎閱讀文章亦屬審訊程序，故希望法庭同意控辯雙方法律團隊和公眾可留在法庭內。法官杜麗冰指並非所有人都必定要留在法庭，只要各方確保有代表，另提醒公眾期間保持安靜，否則有機會被請出法庭。杜官、法官李運騰及李素蘭離開法庭。

【10:13】為省卻法庭時間，辯方申請休庭10分鐘讓黎一併閱讀其他文章，再接受辯方提問。

【10:03】辯方展示2019年10月黎智英訪美後以對答形式刊登的文章，題為〈美國人想對我們說的話〉，第一段提及「公司手足反問我是否可解答一些疑問，造就以下答問」，黎估計該「手足」是指時任《蘋果日報》副社長陳沛敏。文中其中一道問題為「香港人還可以做什麼爭取美國及國際社會支持？」，黎當時回應「要得到外國人支持，就要不斷游說。」

辯方問黎欲表達什麼？黎回應「關先生（辯方大律師關文渭）請容許我這樣說，所有我在文章提及的是我認為的事實和內心的真實想法，沒有任何敵意或煽動性，而這也反映在我其他文章，其他人若持反對意見，他們有權被視為對或錯，「神的國度會彰顯真理（truth prevails in god's kingdom)。」

辯方指根據控方指控，當時黎意圖請求外國實施制裁或封鎖行動，以及引起易受影響的港人對港府和中央政府的憎恨，黎否認，稱當時媒體尚未提及制裁，亦無意透過文章引起仇恨。辯方問黎為何要由陳沛敏提問，黎稱若然有人提問，比起他撰寫整篇文章更容易。