【持續更新】黎智英案｜休庭至下午待黎智英閱涉案文章 (11:09)

【10:28】開庭。

辯方表示經商討後決定讓黎一併閱讀12篇文章，法官期間可避席，預料黎需閱讀至午飯完結後。辯方並指，黎閱讀文章亦屬審訊程序，故希望法庭同意控辯雙方法律團隊和公眾可留在法庭內。法官杜麗冰指並非所有人都必定要留在法庭，只要各方確保有代表，另提醒公眾期間保持安靜，否則有機會被請出法庭。杜官、法官李運騰及李素蘭離開法庭。

【10:13】為省卻法庭時間，辯方申請休庭10分鐘讓黎一併閱讀其他文章，再接受辯方提問。

【10:03】辯方展示2019年10月黎智英訪美後以對答形式刊登的文章，題為〈美國人想對我們說的話〉，第一段提及「公司手足反問我是否可解答一些疑問，造就以下答問」，黎估計該「手足」是指時任《蘋果日報》副社長陳沛敏。文中其中一道問題為「香港人還可以做什麼爭取美國及國際社會支持？」，黎當時回應「要得到外國人支持，就要不斷游說。」

辯方問黎欲表達什麼？黎回應「關先生（辯方大律師關文渭）請容許我這樣說，所有我在文章提及的是我認為的事實和內心的真實想法，沒有任何敵意或煽動性，而這也反映在我其他文章，其他人若持反對意見，他們有權被視為對或錯，「神的國度會彰顯真理（truth prevails in god's kingdom)。」

辯方指根據控方指控，當時黎意圖請求外國實施制裁或封鎖行動，以及引起易受影響的港人對港府和中央政府的憎恨，黎否認稱當時媒體尚未提及制裁，亦無意透過文章引起仇恨。辯方問黎為何要由陳沛敏提問，黎稱若然有人提問，比起他撰寫整篇文章更容易。