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高德地圖稱與港的士業界運作順暢 乘客投訴較初時減7成 對與的士車隊合作持開放態度 (07:00)

高德地圖近年積極開拓香港市場，今年初起在港正式開展的士預約服務，目前正與4間不同車行合作。高德地圖稱，自今年3月起正式與的士業界合作，高德為的士企業提供技術支持，令其可實現網約化管理，改善的士服務水平，上月底接獲的香港的士乘客投訴數字較3月減少近70%。政府今年5月發出5個的士車隊牌照，被問到將來會否與的士車隊合作，為車隊提供網約平台服務，高德地圖形容對的士業界持開放態度，「願意與一切合作伙伴合作共贏。」

高德地圖自2017年起在內地推出線上召車服務，現時在內地使用高德召車，可選擇不同的士平台及網約車平台提供服務。在香港因政府仍在制定規管網約私家車的法律框架，現高德地圖只提供的士預約服務。

對於未來有否計劃在港發展網約私家車服務，高德指會持續關注香港的士政策，按本港法規提供服務；現時高德與4家香港的士服務營辦商合作，包括「幫到你出行」、「好的出行」、「凱悅司機」和「宇宙出行」。當中，高德負責為的士提供技術支援及技術解決方案，幫助的士業界搭建網約服務所需要的線上管理平台。

高德指，公司在內地已有多年相關經驗，自2020年11月推出「好的出租」技術解決方案，幫助的士業界數字化轉型，目前已升級至3.0版本，在國內360多個城市與當地協會、企業等合作，助其推出的士管理平台，由企業透過平台派網約單。現時所有平台累計服務的司機有超過170萬人次，高德調查發現，司機使用平台後線上收入增長46%，乘客滿意度亦提升了76%。

香港的士常有繞路投訴或收費糾紛，高德指公司在導航和路線規劃方面有20多年發展經驗，具技術優勢，而司機經線上接單，平台可確認雙方已就路線及車資達成共識，有助減少爭拗。

高德說，相信的士企業能借高德技術和流量支持，打造本土的士品牌，同時司機透過平台亦可接到更多內地旅客訂單，現時大部分在港的內地消費者也是高德用戶，的士業界可透過高德接觸到相關出行需求。

至於乘客體驗，目前在高德地圖召車只可經支付寶或微信支付車費，對於未來會否引入Apple pay、信用卡、以及港人慣用的Payme及八達通等其他支付方式，高德稱會根據用戶反饋開拓支付能力。高德又說，平台會不定期為用戶發放召車優惠，現時用戶在App搜索「香港游」，亦可領取價值180元的打車優惠。

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