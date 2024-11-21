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西營盤非華裔男遭4漢持刀施襲　警拘47歲男子控傷人明提堂 (23:41)

西營盤周二凌晨（19日）發生傷人案，一名23歲非華裔男子懷疑被4名持刀男子襲擊，手及背部受傷，清醒送院。警方調查後，即日拘捕兩名涉案男子，涉嫌傷人，其中一人已被落案起訴，案件明天（22日）在東區裁判法院提堂。

警方指，本月19日凌晨12時46分接獲報案，指其23歲非華裔男性朋友與另一名男子在西營盤干諾道西118號對開發生爭執。其間，4名持刀男子懷疑從一輛附近停泊的私家車下車並襲擊其朋友，涉案疑人其後登上私家車逃去。警員接報到場，尋獲該名23歲非華裔男事主，他手及背部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

案件交由西區警區反三合會行動組調查，警員翻查閉路電視及經情報分析後，成功鎖定疑犯身分，同日於西區及中區拘捕兩名分別37歲及47歲非華裔男子，涉嫌傷人。其中47歲被捕男已被暫控一項傷人罪，案件明日提堂。至於37歲被捕男子則獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。警方強調絕不容忍任何暴力行為，特別是街頭暴力事件，必定嚴正執法。

據了解，23歲男事主與47歲男被捕人均為印度裔人士，事主持香港身分證。47歲男被捕人並非持刀人士之一，而是與事主發生爭執的人士。據悉兩人互相認識，因私人糾紛發生爭執。

相關字詞﹕傷人

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