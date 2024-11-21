港航明年一月復飛黃金海岸、溫哥華航線　未來考慮增設美國航線 (17:52)

港航將於明年1月17日、18日先後恢復已停辦逾4年的黃金海岸和溫哥華航線，前者每周4班，後者詳情稍後公布。閻波指，公司去年完成架構重組後，目前現金流及財政穩健，會繼續定位為「全服務航空公司」，轉型為國際航空公司，但會較國泰等其他本地航空公司提供更多本地特色服務，如提供港式餐飲。

現時港航有30個航點，閻指未來將按需求增加長途航線，包括研究恢復美國航點，稱復辦長途線因看到本港經濟復甦，亦留意到港府與南非、南美等有頻繁貿易往來，加上三跑啟用提升容量，公司相信客量會增長，盼可藉此擴充業務。翻查資料，除黃金海岸和溫哥華，港航2016年起亦曾開辦美國洛杉磯、三藩市及奧克蘭等長途線，惟澳洲及美國航線等2018年下半年起相繼停辦，港航翌年被揭陷財務危機。閻又指港航今年已大幅擴展機隊，包括多架支援中長途航線的空中巴士A330-330，今年底機隊規模將增至約30架客機，來年會繼續擴充提升運力。

閻波指，港航航班今年已全面恢復至疫情前水平，平均客座率約85%，預計全年載客量將符合預期，超過500萬人次。目前聖誕節及農曆新年預訂量更已達85%，日韓等滑雪勝地航線預訂更高達90%。閻指，為滿足需求，12月起首爾航班將增至每日兩班，東京增至每日五班、札幌增至每日一班。

人手方面，閻指，港航今年已增聘超過600名員工，多個前線職位已達標，機組人員總數更超過1200人，包括300名機師、900名機艙服務員。閻續指，明年將增加6成員工，其中機師增聘6成，即增加180人，機艙服務員將增加 1.6倍，即約1440人，會繼續在本地及大灣區、韓國、日本、東南亞等市場招聘人才。