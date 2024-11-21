明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港航明年一月復飛黃金海岸、溫哥華航線　未來考慮增設美國航線 (17:52)

香港航空本月在港成立18周年，今日（21日）公布未來發展藍圖，港航主席閻波指，明年1月中起會恢復澳洲黃金海岸及加拿大溫哥華航線，正式重返長途國際市場，未來會考慮增加美國等長途航線，盼將港航「由區域航空公司轉型為國際航空公司」。閻波又指，今年航班數量已全面回復至疫情前水平，因航班供應回升，今年平均機票價格較去年下降20%，未來會擴展機隊及招聘人手，增加更多航班及應對業務增長。

港航將於明年1月17日、18日先後恢復已停辦逾4年的黃金海岸和溫哥華航線，前者每周4班，後者詳情稍後公布。閻波指，公司去年完成架構重組後，目前現金流及財政穩健，會繼續定位為「全服務航空公司」，轉型為國際航空公司，但會較國泰等其他本地航空公司提供更多本地特色服務，如提供港式餐飲。

現時港航有30個航點，閻指未來將按需求增加長途航線，包括研究恢復美國航點，稱復辦長途線因看到本港經濟復甦，亦留意到港府與南非、南美等有頻繁貿易往來，加上三跑啟用提升容量，公司相信客量會增長，盼可藉此擴充業務。翻查資料，除黃金海岸和溫哥華，港航2016年起亦曾開辦美國洛杉磯、三藩市及奧克蘭等長途線，惟澳洲及美國航線等2018年下半年起相繼停辦，港航翌年被揭陷財務危機。閻又指港航今年已大幅擴展機隊，包括多架支援中長途航線的空中巴士A330-330，今年底機隊規模將增至約30架客機，來年會繼續擴充提升運力。

閻波指，港航航班今年已全面恢復至疫情前水平，平均客座率約85%，預計全年載客量將符合預期，超過500萬人次。目前聖誕節及農曆新年預訂量更已達85%，日韓等滑雪勝地航線預訂更高達90%。閻指，為滿足需求，12月起首爾航班將增至每日兩班，東京增至每日五班、札幌增至每日一班。

人手方面，閻指，港航今年已增聘超過600名員工，多個前線職位已達標，機組人員總數更超過1200人，包括300名機師、900名機艙服務員。閻續指，明年將增加6成員工，其中機師增聘6成，即增加180人，機艙服務員將增加 1.6倍，即約1440人，會繼續在本地及大灣區、韓國、日本、東南亞等市場招聘人才。

相關字詞﹕編輯推介 港航

上 / 下一篇新聞