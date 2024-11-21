星港澳日聯手破跨境賣淫集團　揭日本AV女優來港賣淫索價15萬元 (17:45)

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，警方早前發現一個由本地人操控的跨境賣淫集團，於是派出喬裝探員收集情報，發現集團於社交平台經營群組，以略有名氣的AV女優作招徠，稱可安排日本性工作者入住酒店賣淫，其間在群組刊登廣告，以性工作者的性感照片及AV女優的作品封面招徠。鄧凱彤指，涉案性工作者每次性服務的金額由幾千元至數萬元不等，部分AV女優曾在港舉行支持者見面會，每次性服務金額達15萬港元。

鄧凱彤指，身處日本的團夥會在社交平台招募日本女子出國賣淫，當嫖客透過客服要求某性工作者提供性服務，集團會先收取按金，再安排性交易時間，並指示他們到酒店等候，再到房間性交易。當性工作者收到現金後，集團成員會到酒店向她們收取約一半肉金。警方提到，該集團分工仔細，有成員於社交平台負責「客服」，另有成員負責到酒店向性工作者收款及派發物資，亦有成員入住與性工作者相同酒店，負責為她們處理入住酒店事宜，並監察其工作。部分被捕人曾在日本留學，精通日文，相信容易與日本性工作者溝通接應。調查顯示，集團已運作一年多，其間有過百次訂房紀錄，營業額達2000萬元。

警方稱，該批性工作者持旅遊證件來港，一般逗留3個月。調查顯示，除本港外，她們亦會前往新加坡及澳門賣淫，於是警方主動聯絡當地執法部門交流情報，並因此成功拘捕39人，其中7名骨幹及3名性工作者在港被捕。涉案賣淫集團骨幹及主腦分別涉嫌依靠他人賣淫的生活為生、控制他人賣淫、洗黑錢罪行，行動已阻截1800萬元犯罪得益轉移，當中包括4個住宅物業。

有組織罪案及三合會調查科高級督察袁銘樂指，警方留意到有其他社交平台群組以類似方式宣傳及安排不同國籍性工作者賣淫，集團會利用只招待熟客，或預約時提供自拍照等模式，增加執法難度。警方搜查全港十個作賣淫場所的住宅單位，拘捕25名女子，年齡介乎20至45歲，當中包括3名本地人、8名持雙程證及14名持外國護照人士，當中6人來自泰國、5人來自日本、2人來自越南、一人來自老撾，她們涉嫌經營賣淫場所及違反逗留條件等罪名，警方行動中檢獲大量證物，包括避孕套、漱口水。

本地掃黃另拘30人

另外，警方亦針對由本地黑幫操控的賣淫集團展開「霧嶺」掃黃行動。較早前，警方發現一個由本地黑幫操控的賣淫集團，集團今年8月開始營運，並租用逾20個分別位於旺角、土瓜灣、尖沙嘴及灣仔的商廈單位「一樓一」從事賣淫活動，集團成員會在內地、泰國、哈薩克及老撾等地招聘女子從事賣淫，透過通訊軟件指示及安排女子到達「一樓一」單位從事賣淫活動，每宗交易肉金約500元至2000元，集團抽取六成作佣金；集團又會於單位外安裝24小時閉路電視以確保性工作者按時工作。集團每月營業額超過150萬元。

警方調查後鎖定集團成員，前日拘捕4人，當中兩名骨幹向性工作者收取賣淫收益後當場被捕，警方於兩人身上檢獲13萬現金，並檢取兩部總值50萬元的車輛，另於昨日再拘捕4名女子，當中有人持俄羅斯護照，相信為集團操控的性工作者。此外，警方亦聯同入境處於區內展開掃黃行動，拘捕18名持雙程證來港的性工作者，以及4名持海外護照的性工作者。