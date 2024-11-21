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婦人三年前六四違「口罩令」罪脫　官指作供警員態度迴避 (17:23)

2021年6月4日，一名婦人在坑口被警方截停，涉嫌沒有妥善佩戴口罩，遭票控其時仍生效的「口罩令」。婦人經審訊後，今（21日）於觀塘裁判法院裁定罪脫。裁判官表示，兩名警員可能曾錄影事發過程，卻「巧合」地出庭供稱，隨身攝錄機尚未啟動，令法庭百思不得其解。裁判官認為警員作供迴避，有事情未向法庭披露。

被告鄭潔嫦被控於2021年6月4日，無合法權限或合理辯解，而在坑口常寧路保良局馮晴紀念小學外的公眾地方沒有佩戴口罩。暫委裁判官鄧子楷裁決指，對於女警鄧悅庭和督察鍾家傑的證供有保留，控方未能舉證被告無戴口罩，裁定罪名不成立。

裁判官表示，對鄧悅庭和鍾家傑是否同一時間截停被告有所保留，片段顯示鍾多次警告被告，不見鄧的身影。另外，鄧供稱被告拉下口罩近5秒，鍾則表示被告無戴好口罩8至10分鐘。裁判官認為二人說法差異太大，法庭不能安心接納。

裁判官提及，鍾供稱被告拒絕與警方合作，四處奔跑，惟鄧作供時無提及此事，片段不見被告跑來跑去。裁判官又指，鄧在警員記事冊寫下開啟隨身攝錄機的時間，鍾的記事冊亦有相似記錄，惟二人「巧合」作供聲稱沒有錄下案發經過，攝錄影處於備用狀態。

裁判官認為，鄧和鍾極有可能曾啟用隨身攝錄機，所以記事冊有類似陳述，而辯方片段顯示，鍾的攝錄機由黑屏變為有畫面，唯一推論是曾經啟用攝錄機，「唔知咩原因，片段無呈上法庭」。裁判官表示難以接受事件，但不深究原因；由於法庭對警員證人的口供有保留，控方未能成功舉證，裁定被告罪脫。

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