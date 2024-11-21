修訂牙醫註冊條例明年元旦首階段實施　增設引入非本地培訓牙醫機制 (17:20)

《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》今年7月通過，條例審議時焦點落在要求牙科生實習。政府10月向立法會提交首份生效日期公告及《牙醫註冊（費用）規例》，進行先訂立後審議程序，並已於昨日（20日）通過審議期，逐步落實修訂條文。根據10月份文件，首階段實施「有限度註冊、特別註冊和暫時註冊」等相關條文，並未涵蓋實習相關條文，慬提及實施時間會配合本地牙科畢業生最快於2025年夏季畢業的學期。

港府指，明年1月1日起，非本地培訓牙醫如已獲衛生署、醫管局、香港大學和菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選為全職受僱工作，便可向牙管會提交有限度註冊或特別註冊申請，並在獲批准後直接在上述指明機構工作。非本地培訓牙醫如在指明機構服務合計至少5年，並獲機構在參照牙管會的準則後，證明其表現令人滿意，便可申請過渡至正式註冊。

其中，獲有限度註冊的牙醫需參與牙管會許可試的臨牀部分；至於獲特別註冊的牙醫是否需要參與此部分考試，則由牙管會個別考慮。牙醫在正式註冊後，可在香港任何機構執業。政府表示，為配合上述修訂，衛生署已展開招聘工作，並與牙管會緊密聯繫，爭取第一批非本地培訓牙醫於明年第一季來港為市民服務。

《條例》另引入暫時註冊途徑，由明年1月1日起容許任何人向牙管會申請，讓其他司法管轄區的牙醫為其在香港進行臨牀教學或研究，為期不超過14日，惟獲暫時註冊的牙醫不能過渡至正式註冊。

另外，明年1月1日起，《條例》會更新「從事牙科執業」的定義，訂明只有註冊牙醫方可為另一人進行漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套，以及進行牙齒貼片療程。任何並非註冊牙醫的人士如提供或企圖提供上述服務，即屬違法，一經循簡易程序定罪，可處第六級罰款及監禁3年，或一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。