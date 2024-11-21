港航推生日優惠　經濟艙加「兩餸飯」　冀明年全面恢復A330客機娛樂系統 (16:01)

港航指，下周四起一年內，生日乘客及同行人士搭港航將可優先登機，12歲以上乘客升級商務艙可買一送一，登機後機艙服務員會送上生日蛋糕及生日卡，生日乘客亦可帶一位同行者免費入貴賓室。為鼓勵一家大小搭港航，3至11歲兒童一年內搭2次港航可獲公仔等紀念品，3次可獲300元港航優惠券、4次獲500元優惠券，累積5次可預約參觀港航大樓，體驗模擬駕駛艙及客艙，了解機師及機艙服務員的訓練及日常工作。

為轉型為國際航空公司，港航稱，將升級各項機艙體驗，餐飲方面，商務艙會與多間米芝蓮餐廳合作，今年9月起已與文苑飯莊提供中式菜餚，明年下半年則會與康得思酒店粵菜食府明閣推出中西融合料理。另亦將開發貴賓室及商務艙全新迎賓飲品，打造港航品牌飲品，貴賓室亦會引進碗仔翅、蛋撻等港式小食。至於經濟艙，港航稱9月起於東京、大阪、北京等航線推出兩餸飯等香港特色餐飲，舉例本月菜式為椒鹽肉排及豉椒豆腐，另會提供牛奶公司雪糕。

港航今年亦會陸續恢復多架 A330 客機的機上娛樂系統，部分引入無線串流技術，可以手提電話連接系統使用，目標明年全面恢復服務。