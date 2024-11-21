本港企業網絡保安準備程度按年升　不足四成受訪中小企願再加強 (13:13)

私隱專員公署及生產力局在今年9月至10月經電話訪問442間本地企業，包括80間大企及362間中小企，了解各企業的網絡保安措施。結果顯示，大企及中小企的「準備指數」均呈升勢，分別升10.6點及48.4點；惟整體仍處於「具基本措施」水平，即有一致保安措施，惟欠中央管理和精細控制。

「準備指數」由「保安政策及風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「員工網絡保安意識」4個範疇組成，所有分項指數均呈升勢，其中「員工網絡保安意識」已連續6年排行最低。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，不少企業只在入職時為員工提供培訓，惟沒再定期舉行「釣魚測試」及網絡安全演習，提醒員工需隨時應對風險；又指，資訊及通訊技術術成唯一指數呈跌勢的行業，亦源自企業以為員工本已具備意識。

調查另問及企業會否計劃在未來12個月加強網絡安全，結果顯示，47%受訪企業願在未來加強網絡安全，按年升3%；惟只有38%中小企願加強網絡安全，按年減2%。陳仲文稱，中小企在2024年的網各安全預算有所提升，部分公司或考慮經濟而不再投放資源，但此舉或損害企業抵抗網絡攻擊的能力。