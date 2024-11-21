「大灣區國際臨牀試驗所」開幕　生物樣本庫供科研用途　盧寵茂冀便利臨牀研究 (12:57)

試驗所將為醫藥研發機構提供一站式臨牀試驗支援平台，並統籌香港公私營的臨牀試驗資源。試驗所目前座落河套區應急醫院，臨時辦公室及生物樣本庫總面積約7000平方呎，預計明年將搬至河套區港深創科園，面積將擴至2萬平方呎。位於深圳市河套園區的「大灣區國際臨床試驗中心」今日亦在在深圳園區開幕。

盧寵茂說，本港目前公私營醫療的臨牀研究資源較碎片化和分散，藥廠需與不同大學和機構的臨牀試驗中心商討藥物研發和訂立方案，形容試驗所猶如磁石般統籌資源，功能包括聯絡不同機構和處理審批程序，例如臨牀倫理審批等。至於與內地數據和生物樣本「過河」，他稱須考慮安全問題，認為河套區地理位置在安全和效率取得最好平衡，將規限數據和樣本在河套區內使用，保障病人私隱。被問試驗所為何趕在港深創科園落成前啟用，盧寵茂稱臨牀試驗須與時間競賽，既然有應急醫院用地，認為「不要遲」，應提早設立辦公室和樣本庫。

港大醫學院負責營運試驗所，港大副校長（健康）兼醫學院長劉澤星透露，試驗所首個參與研究項目為港大教授陳志偉的愛滋病疫苗第二期臨牀試驗，稱該研究以往爭取展開一期試驗需時兩至三年，期望試驗所可縮短展開研究時間、加快研究。他亦稱試驗所將負責建立與營運「臨牀研究學院」，培育臨牀研究人才，包括為醫科生、護理和藥劑學生等本科生課程加入臨牀研究元素，並為現有醫生、護士和藥劑師提供教材。

試驗所的生物樣本庫由醫管局與中文大學合作管理，設有兩個液氮缸及11部超低溫冷凍櫃，由政府出資購入，可儲存超過40萬個樣本，即等於7000至1萬名捐贈者樣本，包括組織、血液、細胞、DNA。樣本庫設有獨立實驗室信息管理系統，加密儲存樣本相關的病人臨牀資料。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，以往研究用剩的樣本只能棄置，尤其是本港罕有疾病的病人樣本往往須時幾年收集，棄置會造成浪費；樣本庫能以年計儲存樣本，以供日後其他研究人員甚或藥企申請使用。他說有別於病人在獨立研究項目須簽署的知情同意授權，儲存樣本另須病人簽署「廣泛知情同意」。

黃立己稱，樣本庫日後將申請國際認證，由於目前未定樣本庫搬遷至港深創科園的時間表，暫未決定會在現址或新址進行認證。被問現時樣本庫未獲國際認證會否影響研究質素和認可，他說中大有管理國際認可樣本庫的經驗，並將全套經驗搬遷至試驗所樣本庫，管理質素可媲美國際做法。