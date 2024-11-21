初選案判刑｜駐港國家安全公署斥外國干預　指初選為奪權絕不和平 (12:39)

公署稱，戴耀廷等涉案被告組織策劃的初選絕非和平的政治活動，而是一場「有組織、有預謀、有合意且具規模性的奪權行動」，嚴重挑戰「一國兩制」底線。他指美國等「少數國家」從不自我反省，對他國內政說三道四，並強調中央全面準確貫徹「一國兩制」方針初心不改、支援香港特區全面準確實施香港國安法和香港國安條例，稱駐港國安公署會全力支援特區持續踐行國安法治。

公署又指，該案審理以來，一些境外勢力及亂港分子不斷通過滋擾中傷污點證人、威脅制裁特區法官及檢控官、肆意抹黑香港法治，干擾特區司法機關獨立審判。而在判決後，美國等少數國家「氣急敗壞」及干預制裁，亦無限泛化濫用國家安全概念，公然包庇和美化犯罪分子。