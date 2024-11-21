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初選案判刑｜駐港國家安全公署指初選為奪權絕不和平　中聯辦：「罪、責、刑」相適應 (18:59)

初選案共45人涉《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成，被判囚4年2個月至10年不等，英澳歐盟等多國政治人物批評判刑打擊自由。駐港國家安全公署發言人今（21日）稱，美國等國的政府及政客「無理叫囂」，批評有人公然包庇犯罪分子，「揮舞制裁大棒橫加干預」，會堅定支援特區司法機關依法懲治任何危害國家安全的行為和活動，稱任何外部勢力干預均徒勞無益，「螳臂擋車必將自食惡果」，公署高度警惕外部勢力干預香港國安案件審理，亦有力反制任何外部勢力的「恐嚇訛詐」。

中聯辦亦發聲明，稱堅決支持香港特區司法機構對初選案的判決，認為判決公正，「嚴懲戴耀廷等串謀顛覆國家政權嚴重刑事犯罪活動」，並強烈譴責外部勢力對香港司法和法治的攻擊抹黑。中聯辦認為判刑完全符合法治原則，體現罪責刑相適應的法治精神，落實香港國安法關於防範、制止和懲治危害國家安全犯罪的立法要義。

國安公署稱，戴耀廷等涉案被告組織策劃的初選絕非和平的政治活動，而是一場「有組織、有預謀、有合意且具規模性的奪權行動」，嚴重挑戰「一國兩制」底線。他指美國等「少數國家」從不自我反省，對他國內政說三道四，並強調中央全面準確貫徹「一國兩制」方針初心不改、支援香港特區全面準確實施香港國安法和香港國安條例，稱駐港國安公署會全力支援特區持續踐行國安法治。

公署又指，該案審理以來，一些境外勢力及亂港分子不斷通過滋擾中傷污點證人、威脅制裁特區法官及檢控官、肆意抹黑香港法治，干擾特區司法機關獨立審判。而在判決後，美國等少數國家「氣急敗壞」及干預制裁，亦無限泛化濫用國家安全概念，公然包庇和美化犯罪分子。

中聯辦指，涉案者利用「民主」和「自由」為幌子公然串謀，企圖通過初選取得立法會半數以上議席，無差別地否決特區政府財政預算案及公共開支議案，脅迫行政長官解散立法會並最終請辭，進而癱瘓特區政府，「顛覆國家政權之心昭然若揭」，罪行在任何國家、地區都不能容許，無一例外要受嚴懲，屬「有組織、有預謀、有綱領、有層次」犯罪

中聯辦亦指，本案審理期間，以美國為首的外部勢力公然對香港司法機構、律政司和執法部門攻擊抹黑，企圖干擾法院依法獨立審判、影響判決結果；法院宣判後又大肆抹黑香港法治、唱衰香港前景，對此堅決反對並予以強烈譴責。

相關字詞﹕編輯推介 初選 港區國安法 駐港國安公署

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