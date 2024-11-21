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城巴九巴不認同擬議車費加幅過高　否認「開天索價」 (11:45)

立法會交通事務委員會明天（22日）討論巴士加價申請。其中城巴申請加價9.5%，九巴申請加價6.5%。兩間巴士公司均不認同加幅過高，稱加幅考慮營運成本上升等因素。

城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸今早（21日）在港台節目《千禧年代》指，加價非「開天索價」，主要考慮到燃油、工資等成本上升，城巴去年虧損雖已收窄，但仍超過5000萬，需透過票務收入彌補虧損。曾安廸指，薪酬成本佔公司總成本逾6成，「如果我們工資不夠競爭力的話，其實我們請不夠人，那就會出現脫班等等情况，大家都不會想看到。」他又稱城巴距上次調整票價已超過一年，若申請獲批，大約至明年第一季才落實，認為相距逾一年半調整票價的距離已經「比較大」。他指城巴2018起已連續6年虧損，雖然去年虧損收窄，但仍超過5000萬，需透過票務收入彌補虧損。

根據《公共巴士服務條例》，政府評估巴士加價申請，建議幅度為票價調整幅度方程式下的運算結果，即3.63%。曾安廸指城巴由2009年至2018年的10年間並未調整票價，認為票價調整機制只看過去一年數據較「弔詭」，未有考慮城巴曾試過十年內未加價。

城巴稱推優惠紓緩加價

城巴財務總監王世揚在另一場合回應指，現時城巴客運量只回復到疫情前89%，預計未來恢復速度放緩，今次屬自09年起第4次申請加價，即使四次加價累計加幅可達24.9%，但過去15年來通脹卻達50%，指加幅遠低於通脹。王世揚指城巴主要營運的港島區近年港島區人口老化及減少，加上疫後出行模式轉變而影響客運量，近10年的客運量跌逾20%。他指城巴近年已積極提升內部營運效率，去年的每公里營運成本比前年的下降5.2%，節省1.4億港元，但現時仍錄虧損，形容正面對很大挑戰。

對於城巴過去兩年意外率和脫班率均高於業界平均。城巴營運及工程主管龔樹仁解釋，港島區路窄多彎，舊有街道未有擴建，需和其他交通工具如電車共用，「少不免意外數字會有影響」。他強調城巴會加強訓練車長，確保運輸安全。城巴早前表示明年推出常客優惠計劃紓緩票價調整，王世揚透露將推出積分獎賞，讓乘客換領禮品或免費乘撘城巴。

城巴亦推出「觀光巴士」服務，投資3000萬元擴展開蓬巴士車隊及升級設備，即日起提供最頻密達8分鐘的班次，連接本地旅遊景點；推出觀光套票和專為旅客設計的多功能手機應用程式。城巴董事總經理李卓豪表示，希望計劃能吸引旅客，振興本地經濟。

九巴：縱有盈利但相對票務收入仍少

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕在同一節目上表示，員工開支及燃油成本上升，以及車隊折舊，已佔公司總成本約9成，其中員工開支佔成本逾6成，亦較2017年增逾兩成，客量亦只回復至疫前約9成，故在考慮財務可持續的需要下提出加價申請。他又稱，為提升客量，公司會加強投放資源到新發展區，以及在轉乘站提供轉車優惠等。

九巴去年轉虧為盈，利潤2020萬，簡學悕形容盈利比例相對總票務收入仍然很少，「可能多一兩個颱風就已經歸零」，而且仍需資金作長遠投資，例如提升設備等。九巴提出的加價幅度同樣較方程式運算結果為高，簡學悕指，過去8年只加價兩次，是次加幅已較上兩次加價低，而自2017年起票價累計升幅約10%，惟同時段員工薪金累計升幅近23%，而消費物價指數升幅亦達13.8%，提出今次加幅前已考慮市民接受能力。他又認為政府可動用豁免隧道費基金去紓緩部分加幅，令乘客承擔的幅度達合理水平。

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