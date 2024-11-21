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城巴九巴不認同擬議車費加幅過高　否認「開天殺價」 (11:45)

運輸及物流局日前提交立法會文件，城巴申請加價9.5%，城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸今早（21日）在電台節目上，稱加價非「開天殺價」，主要考慮到燃油、工資等成本上升，而公司去年虧損雖已收窄，但仍超過5000萬，需透過票務收入彌補虧損；至於九巴則申請加價6.5%，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，加幅是考慮到員工開支及燃油成本上升，以及車隊折舊，期望加價能應付成本上升。立法會交通事務委員會明天（22日）討論巴士加價申請。

曾安廸在《千禧年代》上表示，工資成本佔公司總成本逾6成，故若要每年提供具競爭力的薪酬，亦需要有相應的票價調整去配合，「如果我們工資不夠競爭力的話，其實我們請不夠人，那就會出現脫班等等情况，大家都不會想看到。」他又稱，城巴距上次調整票價已超過一年，若申請獲批，大約至明年第一季才落實，認為逾一年半的調整票價距離「都比較大」。他又稱，公司2018起已連續6年虧損，雖然去年虧損收窄，但仍超過5000萬，故需透過票務收入彌補虧損。

根據《公共巴士服務條例》，政府評估巴士加價申請，建議幅度為票價調整幅度方程式下的運算結果，即3.63%，被問及加幅差距，曾安廸因由2009年至2018年的10年間並未調整票價，而今次是自2009年第4次申請加價，即使今次加價9.5%，仍落後通脹逾10%。他又形容票價調整機制「較吊詭」，只會看過去一年數據，「但如果我們再說我們10年沒有動的話，為什麼又不去計算呢？」

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕在同一節目上表示，員工開支及燃油成本上升，以及車隊折舊，已佔公司總成本約9成，其中員工開支佔成本逾6成，亦較2017年增逾兩成，客量亦只回復至疫前約9成，故在考慮財務可持續的需要下提出加價申請。他又稱，為提升客量，公司會加強投放資源到新發展區，以及在轉乘站提供轉車優惠等。

九巴去年轉虧為盈，利潤2020萬，簡學悕形容盈利比例相對總票務收入仍然很少，「可能多一兩個颱風就已經歸零」，而且仍需資金作長遠投資，例如提升設備等。九巴提出的加價幅度同樣較方程式運算結果為高，簡學悕指，過去8年只加價兩次，是次加幅已較上兩次加價低，而自2017年起票價累計升幅約10%，惟同時段員工薪金累計升幅近23%，而消費物價指數升幅亦達13.8%，提出今次加幅前已考慮市民接受能力。他又認為政府可動用豁免隧道費基金去紓緩部分加幅，令乘客承擔的幅度達合理水平。

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