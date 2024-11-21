黎智英案｜黎智英稱向《蘋果》提編採建議大部分不屬指示　認報道衝擊立法會時倡同情青年 (16:17)

明報文字直播庭內外情况：

【16:18】休庭。

【16:05】辯方就黎智英於2019年6月2日發表的文章〈為自己和下一代 阻擋香港沉淪〉提問。文章提及，「今年是六四屠城三十年，我想你也從影片翻看了當年六四學生遭屠殺的慘況......想想以後這樣恐怖的情形也可能在香港重演......若我們今天還有機會行出來發聲，卻袖手旁觀！不，請行前一步，六月九號花三小時，為自己和下一代留下阻擋公義沈（沉）淪的足跡。」

對於控方指控上述文章旨在引起他人憎恨中央及港府，黎智英稱，他只是嘗試游說他人上街示威，強調當中「沒有仇恨」。黎又指，示威屬合法手段，自己沒在文章呼籲他人從事違法行為。

法官杜麗冰關注，黎智英旨在透過文章指出，若市民不上街，香港便會發生像六四屠殺的情况，謂黎意圖「描繪香港會發生的恐怖畫面（create a picture of fear that Hong Kong will become）」。黎智英強調，他只希望說服讀者，若他們不上街的話，可能會發生的事。

【15:55】辯方稱打算向黎智英展示其撰寫的10多篇文章，然後讓他逐一回應撰文意圖。法官李運騰關注，是否有更有效的提問方法；隨後法官杜麗冰建議，黎可在閱讀3至5篇文章後，一併回應撰文意圖。黎智英笑言，他讀畢5篇文後，可能已忘記4篇的內容。辯方最終繼續逐一向黎展示文章。

【15:51】開庭。

【15:31】小休。

【15:05】黎智英確認，《蘋果》曾嘗試邀請建制派人士撰文，例如立法會前主席曾鈺成，但遭對方拒絕；黎亦稱，陳沛敏或曾邀請其他建制人士撰文，以拓展評論版，強調「我們曾嘗試，但失敗了」。法官李素蘭問到，該些建制派人士是否在「鳥籠外」；黎同意，重申希望嘗試要求他們撰文。

辯方就黎智英撰寫的文章提問，指《蘋果》2019年4月28日刊出〈請站出來保住最後防線〉，控方指文章意圖引起對香港和中央政府的不滿和對司法的憎恨，黎否認，稱他只是預計即將發生的事。辯方提醒黎，黎的預測是否準確並非本庭要處理的事宜，應交由歷史定論(this is a matter of history)。黎強調他只是作估算和鼓勵人們上街。

另一篇黎撰寫的文章為〈諗移民定諗遊行〉，發布於同年5月5日，內容提到「若然我們只是在聲音或文字上提出反對，林鄭和高官只會堅持自己對「逃犯條例」的成見。不過，若我們人多勢眾站出來遊行，無論他們多機心叵測，亦要面對我們堅決反對惡法的事實，他們可能會畏縮而妥協。」黎解釋他只是真誠向讀者說明他們上街的理由，無意引起憎恨。

【14:50】楊清奇早前作供時以「鳥籠自主」比喻《蘋果》的情况，指編採人員在籠中有一定自由，但不能超出框架。

黎智英作供時強調，他不曾向《蘋果》施加任何限制。黎又稱，按其理解，楊清奇是以鳥籠作比喻，說明各媒體均按照其價值行事，例如《星島日報》和《東方日報》都不會出現讚揚反修例運動的文章，更何況《大公報》和《文匯報》。在法官杜麗冰詢問下，黎稱CNN也會在「birdcage of liberalism（自由主義的鳥籠）」下行事。

此外，辯方大律師關文渭問及，若《蘋果》員工撰寫反人權、反民主的文章，該些文章是否超出《蘋果》的鳥籠？黎說是，但此情况從未發生。

【14:40】黎智英表示，他曾向認罪被告、時任《蘋果日報》論壇版主管楊清奇推薦起用資深傳媒人區家麟，以及作家顏純鈎為《蘋果》論壇版寫手，形容兩人的文章非常好。被問到向楊清奇推薦寫手的準則，黎稱會推薦認識政治和經濟理論，與及文筆好的作者。

就楊清奇早前供稱，黎智英曾推薦《蘋果》聘用「一劍飄塵」為寫手，黎智英否認，稱在《蘋果》評論版文章看到「一劍飄塵」的文章，才知道對方的文章寫得好。

【14:34】下午開庭。

【12:46】休庭。

【12:15】陳沛敏早前供稱，時任美國總統特朗普2020年7月簽署《香港自治法案》的行政命令後，黎轉發全文並附上評論，建議陳草擬一份名叫「shit list」的制裁名單。辯方圍繞此範疇提問，黎智英指「制裁名單」非其主意，他不會使用此用字，忘記檔案從何而來，估計是轉發自特朗普政府人員。

辯方指從信息中看不見「轉發」的字眼，黎表示發送者應從通訊平台Signal發給他，他不知道在Signal如何轉發訊息，故複製並在WhatsApp貼上發予陳。黎強調他從無吩咐陳製作名單，「明顯地我沒有閱讀該則信息」，因信息太長，「通常我收到什麼就會轉發甚麼」。

黎認為信息重要，對於陳而言或有新聞價值，他無跟進陳最終如何處理，至早前庭上才首次完整閱讀該信息。法官李運騰問到，若然黎沒有閱讀信息，為何會判斷它具重要性，黎稱相信是因為發送者可信。

辯方續問，黎有否將信息轉發給其他人，黎稱他或轉發給一些民主陣營的朋友。辯方展示黎的通訊紀錄，黎確認曾轉發予民主黨前主席李永達、胡志偉、民主黨林卓廷及工黨李卓人。辯方問黎有否吩咐李永達製作名單，黎笑稱「那樣會很荒謬」。

法官杜麗冰問，若然黎未曾閱讀信息，為何會轉發給朋友？黎回應稱該「機密」檔案與白宮有關聯，改稱或許他有快速瞥看檔案。法官李素蘭追問，既然檔案是機密，為何黎又要發給朋友；杜官並補充，黎可先詢問發送者是否授權他轉發他人。黎解釋他所指的機密，是指Signal平台較WhatsApp的安全性高，又指他可能錯誤選用「機密」此形容詞。

【12:11】開庭。

【11:29】休庭。

【11:00】辯方繼續展示黎智英跟陳沛敏之間的對話。

黎智英在2019年6月9日發信息稱：

「沛敏，董橋以上說，為勇敢的香港人乾杯！會是個好標題，這看是否適合。謝謝，黎」

當時陳沛敏回應：

「好的，我們研究一下，或用地道的語言表達這意思。謝謝」

辯方問到，黎智英當時是否就報道發指示；黎回應說，他僅建議陳沛敏考慮是否採用所提及的標題。

另一組信息顯示，2019年12月，「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)向黎智英發信息稱，希望黎報道一封公開信，之後黎把相關信息轉發予陳沛敏。黎智英稱，當時他並非向陳沛敏發指示，僅作「強烈建議」。

辯方提問期間，法官李運騰關注辯方提問方向，代表黎智英的大律師關文渭稱，辯方希望帶出黎智英不時向編採人員作建議，但不同意該些建議為指示。

【10:35】辯方開始就黎智英跟時任《蘋果》副社長、認罪被告陳沛敏之間的通訊提問。據庭上展示的WhatsApp信息。

在2019年7月1日衝擊立法會事件後，黎智英問陳沛敏：

「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」

黎又提及：

「盡量大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省」

黎智英供稱，衝擊立法會事件中無人受傷、無人生命受到危害，但有財產損害，形容有關行為犯法。黎說，他反對衝擊立法會，擔心事件會傷害（damage）反修例運動，因此著《蘋果日報》集中報道年輕人想法，爭取市民同情。黎亦提及，他一直關注年輕人的激進思想，因此接觸另一認罪被告、律師助理陳梓華。

法官李運騰關注，黎智英向陳沛敏發出的信息是否指示，黎稱只屬建議，但可以詮釋為指示。

黎智英就上述信息作供期間，曾形容反修例運動為暴動（riot），同時重申反對運動中的暴力元素，希望年輕人從錯誤中學習，以非暴力形式抗爭。

【10:30】據辯方在庭上展示的訊息，黎智英2020年6月著時任壹傳媒行政總裁張劍虹提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普（特朗普），我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」。

黎智英形容，《紐約時報》和CNN都是反特朗普媒體，他一直無介入《蘋果》國際組跟隨《紐時》和CNN立場的做法，直至有需要向特朗普尋求協助，阻止《國安法》實施，他才提出勿針對特朗普。黎重申不能一邊尋求特朗普協助，一邊發布針對特朗普的文章。

【10:15】黎智英確認，2020年5月29日，他在《紐約時報》發表標題為〈Do My Tweets Really Threaten China’s National Security?（我的Twitter帖文真的會威脅中國國家安全嗎？）〉的文章。

辯方關注，為何黎智英認為《國安法》通過後，《蘋果日報》和言論自由都會迎來終結，黎智英表示，《國安法》涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「that can really cover anything（可以涵蓋任何東西）」。

【10:07】開庭。審訊踏入第94日，黎智英繼續接受辯方大律師關文渭主問。開庭前續有市民一早排隊等候旁聽。