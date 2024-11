黎智英案｜黎智英稱向《蘋果》提編採建議大部分不屬指示　認報道衝擊立法會時倡同情青年 (16:17)

明報文字直播庭內外情况:

【16:18】休庭。

【16:05】辯方就黎智英於2019年6月2日發表的文章〈為自己和下一代 阻擋香港沉淪〉提問。文章提及,「今年是六四屠城三十年,我想你也從影片翻看了當年六四學生遭屠殺的慘況......想想以後這樣恐怖的情形也可能在香港重演......若我們今天還有機會行出來發聲,卻袖手旁觀!不,請行前一步,六月九號花三小時,為自己和下一代留下阻擋公義沈(沉)淪的足跡。」

對於控方指控上述文章旨在引起他人憎恨中央及港府,黎智英稱,他只是嘗試游說他人上街示威,強調當中「沒有仇恨」。黎又指,示威屬合法手段,自己沒在文章呼籲他人從事違法行為。

法官杜麗冰關注,黎智英旨在透過文章指出,若市民不上街,香港便會發生像六四屠殺的情况,謂黎意圖「描繪香港會發生的恐怖畫面(create a picture of fear that Hong Kong will become)」。黎智英強調,他只希望說服讀者,若他們不上街的話,可能會發生的事。

【15:55】辯方稱打算向黎智英展示其撰寫的10多篇文章,然後讓他逐一回應撰文意圖。法官李運騰關注,是否有更有效的提問方法;隨後法官杜麗冰建議,黎可在閱讀3至5篇文章後,一併回應撰文意圖。黎智英笑言,他讀畢5篇文後,可能已忘記4篇的內容。辯方最終繼續逐一向黎展示文章。

【15:51】開庭。

【15:31】小休。

【15:05】黎智英確認,《蘋果》曾嘗試邀請建制派人士撰文,例如立法會前主席曾鈺成,但遭對方拒絕;黎亦稱,陳沛敏或曾邀請其他建制人士撰文,以拓展評論版,強調「我們曾嘗試,但失敗了」。法官李素蘭問到,該些建制派人士是否在「鳥籠外」;黎同意,重申希望嘗試要求他們撰文。

辯方就黎智英撰寫的文章提問,指《蘋果》2019年4月28日刊出〈請站出來保住最後防線〉,控方指文章意圖引起對香港和中央政府的不滿和對司法的憎恨,黎否認,稱他只是預計即將發生的事。辯方提醒黎,黎的預測是否準確並非本庭要處理的事宜,應交由歷史定論(this is a matter of history)。黎強調他只是作估算和鼓勵人們上街。

另一篇黎撰寫的文章為〈諗移民定諗遊行〉,發布於同年5月5日,內容提到「若然我們只是在聲音或文字上提出反對,林鄭和高官只會堅持自己對「逃犯條例」的成見。不過,若我們人多勢眾站出來遊行,無論他們多機心叵測,亦要面對我們堅決反對惡法的事實,他們可能會畏縮而妥協。」黎解釋他只是真誠向讀者說明他們上街的理由,無意引起憎恨。

【14:50】楊清奇早前作供時以「鳥籠自主」比喻《蘋果》的情况,指編採人員在籠中有一定自由,但不能超出框架。

黎智英作供時強調,他不曾向《蘋果》施加任何限制。黎又稱,按其理解,楊清奇是以鳥籠作比喻,說明各媒體均按照其價值行事,例如《星島日報》和《東方日報》都不會出現讚揚反修例運動的文章,更何況《大公報》和《文匯報》。在法官杜麗冰詢問下,黎稱CNN也會在「birdcage of liberalism(自由主義的鳥籠)」下行事。

此外,辯方大律師關文渭問及,若《蘋果》員工撰寫反人權、反民主的文章,該些文章是否超出《蘋果》的鳥籠?黎說是,但此情况從未發生。

【14:40】黎智英表示,他曾向認罪被告、時任《蘋果日報》論壇版主管楊清奇推薦起用資深傳媒人區家麟,以及作家顏純鈎為《蘋果》論壇版寫手,形容兩人的文章非常好。被問到向楊清奇推薦寫手的準則,黎稱會推薦認識政治和經濟理論,與及文筆好的作者。

就楊清奇早前供稱,黎智英曾推薦《蘋果》聘用「一劍飄塵」為寫手,黎智英否認,稱在《蘋果》評論版文章看到「一劍飄塵」的文章,才知道對方的文章寫得好。

【14:34】下午開庭。

【12:46】休庭。

【12:15】陳沛敏早前供稱,時任美國總統特朗普2020年7月簽署《香港自治法案》的行政命令後,黎轉發全文並附上評論,建議陳草擬一份名叫「shit list」的制裁名單。辯方圍繞此範疇提問,黎智英指「制裁名單」非其主意,他不會使用此用字,忘記檔案從何而來,估計是轉發自特朗普政府人員。

辯方指從信息中看不見「轉發」的字眼,黎表示發送者應從通訊平台Signal發給他,他不知道在Signal如何轉發訊息,故複製並在WhatsApp貼上發予陳。黎強調他從無吩咐陳製作名單,「明顯地我沒有閱讀該則信息」,因信息太長,「通常我收到什麼就會轉發甚麼」。

黎認為信息重要,對於陳而言或有新聞價值,他無跟進陳最終如何處理,至早前庭上才首次完整閱讀該信息。法官李運騰問到,若然黎沒有閱讀信息,為何會判斷它具重要性,黎稱相信是因為發送者可信。

辯方續問,黎有否將信息轉發給其他人,黎稱他或轉發給一些民主陣營的朋友。辯方展示黎的通訊紀錄,黎確認曾轉發予民主黨前主席李永達、胡志偉、民主黨林卓廷及工黨李卓人。辯方問黎有否吩咐李永達製作名單,黎笑稱「那樣會很荒謬」。

法官杜麗冰問,若然黎未曾閱讀信息,為何會轉發給朋友?黎回應稱該「機密」檔案與白宮有關聯,改稱或許他有快速瞥看檔案。法官李素蘭追問,既然檔案是機密,為何黎又要發給朋友;杜官並補充,黎可先詢問發送者是否授權他轉發他人。黎解釋他所指的機密,是指Signal平台較WhatsApp的安全性高,又指他可能錯誤選用「機密」此形容詞。

【12:11】開庭。

【11:29】休庭。

【11:00】辯方繼續展示黎智英跟陳沛敏之間的對話。

黎智英在2019年6月9日發信息稱:

「沛敏,董橋以上說,為勇敢的香港人乾杯!會是個好標題,這看是否適合。謝謝,黎」

當時陳沛敏回應:

「好的,我們研究一下,或用地道的語言表達這意思。謝謝」

辯方問到,黎智英當時是否就報道發指示;黎回應說,他僅建議陳沛敏考慮是否採用所提及的標題。

另一組信息顯示,2019年12月,「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)向黎智英發信息稱,希望黎報道一封公開信,之後黎把相關信息轉發予陳沛敏。黎智英稱,當時他並非向陳沛敏發指示,僅作「強烈建議」。

辯方提問期間,法官李運騰關注辯方提問方向,代表黎智英的大律師關文渭稱,辯方希望帶出黎智英不時向編採人員作建議,但不同意該些建議為指示。

【10:35】辯方開始就黎智英跟時任《蘋果》副社長、認罪被告陳沛敏之間的通訊提問。據庭上展示的WhatsApp信息。

在2019年7月1日衝擊立法會事件後,黎智英問陳沛敏:

「明天是否集中做年輕人的心聲,盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持,得以平反?」

黎又提及:

「盡量大做特做令年輕人獲得同情,令指責他們的市民反省」

黎智英供稱,衝擊立法會事件中無人受傷、無人生命受到危害,但有財產損害,形容有關行為犯法。黎說,他反對衝擊立法會,擔心事件會傷害(damage)反修例運動,因此著《蘋果日報》集中報道年輕人想法,爭取市民同情。黎亦提及,他一直關注年輕人的激進思想,因此接觸另一認罪被告、律師助理陳梓華。

法官李運騰關注,黎智英向陳沛敏發出的信息是否指示,黎稱只屬建議,但可以詮釋為指示。

黎智英就上述信息作供期間,曾形容反修例運動為暴動(riot),同時重申反對運動中的暴力元素,希望年輕人從錯誤中學習,以非暴力形式抗爭。

【10:30】據辯方在庭上展示的訊息,黎智英2020年6月著時任壹傳媒行政總裁張劍虹提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普(特朗普),我們蘋果卻要靠川普政府支持保命,這樣做不太好」。

黎智英形容,《紐約時報》和CNN都是反特朗普媒體,他一直無介入《蘋果》國際組跟隨《紐時》和CNN立場的做法,直至有需要向特朗普尋求協助,阻止《國安法》實施,他才提出勿針對特朗普。黎重申不能一邊尋求特朗普協助,一邊發布針對特朗普的文章。

【10:15】黎智英確認,2020年5月29日,他在《紐約時報》發表標題為〈Do My Tweets Really Threaten China’s National Security?(我的Twitter帖文真的會威脅中國國家安全嗎?)〉的文章。

辯方關注,為何黎智英認為《國安法》通過後,《蘋果日報》和言論自由都會迎來終結,黎智英表示,《國安法》涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇,「that can really cover anything(可以涵蓋任何東西)」。

【10:07】開庭。審訊踏入第94日,黎智英繼續接受辯方大律師關文渭主問。開庭前續有市民一早排隊等候旁聽。