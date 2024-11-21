明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【持續更新】黎智英案｜黎智英稱向《蘋果》提編採建議大部分不屬指示　認報道衝擊立法會時倡同情青年 (13:49)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，3名主審法官今年7月裁定案件表證成立，休庭近4個月，案件今（21日）在西九龍裁判法院踏入第94日審訊，黎出庭作供。

明報文字直播庭內外情况：

【12:46】休庭。

【12:15】陳沛敏早前供稱，時任美國總統特朗普2020年7月簽署《香港自治法案》的行政命令後，黎轉發全文並附上評論，建議陳草擬一份名叫「shit list」的制裁名單。辯方圍繞此範疇提問，黎智英指「制裁名單」非其主意，他不會使用此用字，忘記檔案從何而來，估計是轉發自特朗普政府人員。

辯方指從信息中看不見「轉發」的字眼，黎表示發送者應從通訊平台Signal發給他，他不知道在Signal如何轉發訊息，故複製並在WhatsApp貼上發予陳。黎強調他從無吩咐陳製作名單，「明顯地我沒有閱讀該則信息」，因信息太長，「通常我收到什麼就會轉發甚麼」。

黎認為信息重要，對於陳而言或有新聞價值，他無跟進陳最終如何處理，至早前庭上才首次完整閱讀該信息。法官李運騰問到，若然黎沒有閱讀信息，為何會判斷它具重要性，黎稱相信是因為發送者可信。

辯方續問，黎有否將信息轉發給其他人，黎稱他或轉發給一些民主陣營的朋友。辯方展示黎的通訊紀錄，黎確認曾轉發予民主黨前主席李永達、胡志偉、民主黨林卓廷及工黨李卓人。辯方問黎有否吩咐李永達製作名單，黎笑稱「那樣會很荒謬」。

法官杜麗冰問，若然黎未曾閱讀信息，為何會轉發給朋友？黎回應稱該「機密」檔案與白宮有關聯，改稱或許他有快速瞥看檔案。法官李素蘭追問，既然檔案是機密，為何黎又要發給朋友；杜官並補充，黎可先詢問發送者是否授權他轉發他人。黎解釋他所指的機密，是指Signal平台較WhatsApp的安全性高，又指他可能錯誤選用「機密」此形容詞。

【12:11】開庭。

【11:29】休庭。

【11:00】辯方繼續展示黎智英跟陳沛敏之間的對話。

黎智英在2019年6月9日發信息稱：

「沛敏，董橋以上說，為勇敢的香港人乾杯！會是個好標題，這看是否適合。謝謝，黎」

當時陳沛敏回應：

「好的，我們研究一下，或用地道的語言表達這意思。謝謝」

辯方問到，黎智英當時是否就報道發指示；黎回應說，他僅建議陳沛敏考慮是否採用所提及的標題。

另一組信息顯示，2019年12月，「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)向黎智英發信息稱，希望黎報道一封公開信，之後黎把相關信息轉發予陳沛敏。黎智英稱，當時他並非向陳沛敏發指示，僅作「強烈建議」。

辯方提問期間，法官李運騰關注辯方提問方向，代表黎智英的大律師關文渭稱，辯方希望帶出黎智英不時向編採人員作建議，但不同意該些建議為指示。

【10:35】辯方開始就黎智英跟時任《蘋果》副社長、認罪被告陳沛敏之間的通訊提問。據庭上展示的WhatsApp信息。

在2019年7月1日衝擊立法會事件後，黎智英問陳沛敏：

「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」

黎又提及：

「盡量大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省」

黎智英供稱，衝擊立法會事件中無人受傷、無人生命受到危害，但有財產損害，形容有關行為犯法。黎說，他反對衝擊立法會，擔心事件會傷害（damage）反修例運動，因此著《蘋果日報》集中報道年輕人想法，爭取市民同情。黎亦提及，他一直關注年輕人的激進思想，因此接觸另一認罪被告、律師助理陳梓華。

法官李運騰關注，黎智英向陳沛敏發出的信息是否指示，黎稱只屬建議，但可以詮釋為指示。

黎智英就上述信息作供期間，曾形容反修例運動為暴動（riot），同時重申反對運動中的暴力元素，希望年輕人從錯誤中學習，以非暴力形式抗爭。

【10:30】據辯方在庭上展示的訊息，黎智英2020年6月著時任壹傳媒行政總裁張劍虹提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普（特朗普），我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」。

黎智英形容，《紐約時報》和CNN都是反特朗普媒體，他一直無介入《蘋果》國際組跟隨《紐時》和CNN立場的做法，直至有需要向特朗普尋求協助，阻止《國安法》實施，他才提出勿針對特朗普。黎重申不能一邊尋求特朗普協助，一邊發布針對特朗普的文章。

【10:15】黎智英確認，2020年5月29日，他在《紐約時報》發表標題為〈Do My Tweets Really Threaten China’s National Security?（我的Twitter帖文真的會威脅中國國家安全嗎？）〉的文章。

辯方關注，為何黎智英認為《國安法》通過後，《蘋果日報》和言論自由都會迎來終結，黎智英表示，《國安法》涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「that can really cover anything（可以涵蓋任何東西）」。

【10:07】開庭。審訊踏入第94日，黎智英繼續接受辯方大律師關文渭主問。開庭前續有市民一早排隊等候旁聽。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 黎智英案 蘋果日報

上 / 下一篇新聞