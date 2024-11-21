【持續更新】黎智英案｜黎智英稱《蘋果》報道衝擊立法會時應同情青年 可視為指示 (12:31)

明報文字直播庭內外情况：

【12:11】開庭。

【11:29】休庭。

【11:00】辯方繼續展示黎智英跟陳沛敏之間的對話。

黎智英在2019年6月9日發信息稱：

「沛敏，董橋以上說，為勇敢的香港人乾杯！會是個好標題，這看是否適合。謝謝，黎」

當時陳沛敏回應：

「好的，我們研究一下，或用地道的語言表達這意思。謝謝」

辯方問到，黎智英當時是否就報道發指示；黎回應說，他僅建議陳沛敏考慮是否採用所提及的標題。

另一組信息顯示，2019年12月，「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)向黎智英發訊息稱，希望黎報道一封公開信，之後黎把相關信息轉發予陳沛敏。黎智英稱，當時他並非向陳沛敏發指示，僅作「強烈建議」。

辯方提問期間，法官李運騰關注辯方提問方向，代表黎智英的大律師關文渭稱，辯方希望帶出黎智英不時向編採人員作建議，但不同意該些建議為指示。

【10:35】辯方開始就黎智英跟時任《蘋果》副社長、認罪被告陳沛敏之間的通訊提問。據庭上展示的WhatsApp信息。

在2019年7月1日衝擊立法會事件後，黎智英問陳沛敏：

「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」

黎又提及：

「盡量大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省」

黎智英供稱，衝擊立法會事件中無人受傷、無人生命受到危害，但有財產損害，形容有關行為犯法。黎說，他反對衝擊立法會，擔心事件會傷害（damage）反修例運動，因此著《蘋果日報》集中報道年輕人想法，爭取市民同情。黎亦提及，他一直關注年輕人的激進思想，因此接觸另一認罪被告、律師助理陳梓華。

法官李運騰關注，黎智英向陳沛敏發出的信息是否指示，黎稱只屬建議，但可以詮釋為指示。

黎智英就上述信息作供期間，曾形容反修例運動為暴動（riot），同時重申反對運動中的暴力元素，希望年輕人從錯誤中學習，以非暴力形式抗爭。

【10:30】據辯方在庭上展示的訊息，黎智英2020年6月著時任壹傳媒行政總裁張劍虹提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普（特朗普），我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」。

黎智英形容，《紐約時報》和CNN都是反特朗普媒體，他一直無介入《蘋果》國際組跟隨《紐時》和CNN立場的做法，直至有需要向特朗普尋求協助，阻止《國安法》實施，他才提出勿針對特朗普。黎重申不能一邊尋求特朗普協助，一邊發布針對特朗普的文章。

【10:15】黎智英確認，2020年5月29日，他在《紐約時報》發表標題為〈Do My Tweets Really Threaten China’s National Security?（我的Twitter帖文真的會威脅中國國家安全嗎？）〉的文章。

辯方關注，為何黎智英認為《國安法》通過後，《蘋果日報》和言論自由都會迎來終結，黎智英表示，《國安法》涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「that can really cover anything（可以涵蓋任何東西）」。

【10:07】開庭。審訊踏入第94日，黎智英繼續接受辯方大律師關文渭主問。開庭前續有市民一早排隊等候旁聽。