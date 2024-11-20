女司機涉剷上行人路行駛約20米　涉危險駕駛被捕 (20:56)

警方指，留意到網上片段，顯示於11月18日下午約4時45分，有一輛白色私家車沿牛頭角宏照道往常悅道方向行駛，當駛近零碳天地時，該私家車突然減速，並於交通燈控制的過路處駛上行人路，令數名途人向兩邊爭相走避，而該私家車再沿常悅道行人路行駛約20米後離去。事件中沒有人受傷。

東九龍總區交通部調查及支援組人員接手調查，今日（20日）下午在啓德拘捕一名36歲姓劉本地女子，該女子目前已被暫控一項危險駕駛罪，案件將於12月4日在觀塘裁判法院提堂，而涉事私家車已被扣留在九龍灣汽車扣留中心作檢驗。

警方指，調查期間運用了警方在九龍灣安裝的防罪閉路電視系統，迅速還原該私家車的行車路線及其駕駛過程。

警方呼籲道路使用者，無論司機或行人，都應該留意四周環境情況，並應謹記遵守交通標記及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁3年，罰款2.5萬元及停牌兩年。