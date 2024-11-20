立法會三讀通過訂立預設醫療指示條例草案　將設18個月過渡期 (19:56)

草案將訂明年滿18歲且有精神能力就維持生命治療作決定者，可訂立指示，當訂立者無精神能力，則不得對其施以指明拒絕的維持生命治療。指示採取「慎入易出」原則，訂立時須有至少兩名證人在場，證人須符合若干條件，包括盡本身所知不是遺產受益人等，其一須為註冊醫生。訂立者可隨時以口頭、書面或銷毁方式撤銷指示。

至於不作心肺復甦命令，草案列明由兩名註冊醫生簽發，其中一人須為專科醫生，且規定須藉紙張形式以書面簽發，不可採用電子形式。

條例草案委員會主席陳凱欣表示，生老病死是人生必經階段，當一些疾病發展至不能逆轉的階段，醫療技術或可能令病人臨終前受到身心靈煎熬，完成有關條例草案的審議，有望改善病人死亡和臨終的質素，同時保障醫護人員、救護人員在前線執行職務期間，可安心遵照病人的意願，避免他們違反專業責任的風險，強調落實法律框架只是第一步，期望當局未來做好公眾的生死教育。

盧寵茂則表示，「預設醫療指示」與安樂死截然不同，是病人在生命晚期、或者陷入持續性植物人狀態時，根據「預設醫療指示」拒絕維持生命的治療，可避免延長病人痛苦，又說條例草案是優質晚期照顧服務的重要部分，讓病人在生命最後階段，能夠有尊嚴，及更大自主權，草案通過標誌着本港的晚期照顧服務發展至新旅程的里程碑，亦可提供了一個契機令全社會討論生死議題。