警荃灣拘19歲女　檢太空油等毒品總值45萬 (16:00)

葵青警區刑事部總督察宋程慧表示，葵青警區反黑組跟深入調查及分析，昨午（19日）在荃灣荃景圍一個住宅單位外埋伏，截查並拘捕從單位離開的19歲姓蔡女子。警員於單位檢獲282克可卡因、317克氯胺酮、323支「依托咪酯」（俗稱太空油）的第一部毒藥，市值約45萬元。女子涉嫌「販運危險藥物」及「非法售賣第一部毒藥」被捕。調查顯示，被捕人以月租1.2萬元租用單位販毒，單位已運作約兩周，相信有人被販毒集團以金錢利誘招聘，管理及營運毒品倉。

宋程慧透露，販毒分子透過網上交友軟件招攬他人從事販毒活動，以及販賣毒品，而被捕女子沒有黑社會背景，她每月收取毒品及8萬元報酬從事相關活動，警方將循被捕人朋友圈等方向調查案件。警方在涉案單位內檢獲電子磅、保鮮紙等工具，相信有人於單位將毒品分成小包出售。據了解，檢獲「太空油煙彈」每粒售價300元。

葵青警區反黑組及葵涌警區分區特遣隊由本年10月至今，共拘捕17人疑吸食、管有及非法售賣太空油，被捕人介乎15歲至52歲，其中13人為學生，行動中亦檢獲633支太空油，市值約20萬元。香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏指，太空油外觀與電子煙無異，而且無色無味，家長及青年難以識別，容易誤服；近日留意到太空油混合其他毒品，包括大麻、可卡因，令青年面對嚴重毒品危機。梁兆騏又稱，吸食太空油會引致健康問題，包括頭暈、口齒不清、身體顫抖等，甚至上癮，當吸食大量太空油，會令人失去知覺，有個案曾因暈倒而險被車撞，或暈倒後被人盜去身上財物，甚至因在派對上吸食太空油而失去意識而遭非禮。葵青警區反三合會行動組督察何煒健強調，非法售賣或管有太空油會觸犯刑事罪行，一經定罪最高可判罰款10萬元及監禁兩年。