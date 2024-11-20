兩元優惠過去五年逾1400人違規　上年度開支近40億　政府指無意取消 (16:32)

勞福局指，由去年6月至今年10月底查驗約3080名懷疑違規者，當中有7宗個案被警方立案調查，其中兩宗個案成功檢控，其中一人被罰款約1.4萬元及須補繳2000元車資；另一宗個案則涉及兩項有關偽造帳目的罪名成立，判罰120小時社會服務令，另罰款約5800元及補繳620元車資，另有三宗個案仍在調查。至於港鐵則在執法行動中，向9680名違規使用二元計劃人士收取附加費。

勞福局長孫玉菡回覆議員書面質詢時透露，2023至2024年度政府向參與二元優惠計劃的公共交通營辦商發還車、船費逾39億元，佔年度政府開支總額的0.7%，其中向港鐵和專營巴士公司各補貼逾15億元。當局又指，運輸署打擊違規使用二元優惠計劃的工作主要由現職人員執行，目前未有計劃增加人手和開支預算。