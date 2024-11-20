數十內地生早前被拒報DSE 深圳教育中心：考評局現已批准大部分申請 (14:15)

經營深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司在本月7日，入稟申請司法覆核考評局的決定，指局方不合理和不合法，錯誤理解考試規則，亦無一視同仁對待兩批學生，原本暫定12月聆訊。

該中心昨深夜去信家長和學生，稱繼去年成功為27名學生報考2024年DSE後，今年9月，再為62人報考明年DSE，被考評局要求提供省／市教育行政部門，關於國內普通高中學歷辦學許可的資料，或同等教育程度的辦學證明，考評局當時初審，只通過4人的報考申請，意味尚餘58人申請未批。

中心認為「辦學主體和相關課程」均與過往一樣，考評局卻額外要求提供高中辦學許可證明，做法不妥，於是11月7日在香港提出司法覆核申請，盼「積極為學生爭取合法權益」。

事隔近半個月，中心稱目前已接獲考評局律師函件，告知62名報考DSE的學生中，除了首輪審核已完全通過的4人，另有48名學生現已通過報考申請，餘下10人需補交資料，中心亦已提交，並預計考評局從速處理，有望本月底完成。