數十內地生早前被拒報DSE 深圳教育中心：考評局現已批准大部分申請 (14:15)

有內地教育中心早前獲高院批出司法覆核許可，擬推翻香港考評局拒絕該中心數十名學生以自修生身分報考明年中學文憑試（DSE）。該中心昨深夜發文（19日），稱考評局現已批准中心其中52人的報考申請，料局方月底前可處理餘下10份申請。
經營深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司在本月7日，入稟申請司法覆核考評局的決定，指局方不合理和不合法，錯誤理解考試規則，亦無一視同仁對待兩批學生，原本暫定12月聆訊。
該中心昨深夜去信家長和學生，稱繼去年成功為27名學生報考2024年DSE後，今年9月，再為62人報考明年DSE，被考評局要求提供省／市教育行政部門，關於國內普通高中學歷辦學許可的資料，或同等教育程度的辦學證明，考評局當時初審，只通過4人的報考申請，意味尚餘58人申請未批。
中心認為「辦學主體和相關課程」均與過往一樣，考評局卻額外要求提供高中辦學許可證明，做法不妥，於是11月7日在香港提出司法覆核申請，盼「積極為學生爭取合法權益」。
事隔近半個月，中心稱目前已接獲考評局律師函件，告知62名報考DSE的學生中，除了首輪審核已完全通過的4人，另有48名學生現已通過報考申請，餘下10人需補交資料，中心亦已提交，並預計考評局從速處理，有望本月底完成。