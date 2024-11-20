粵港澳公路單車賽暨全運會測試賽周日舉行　當日特定時段禁車輛使用港珠澳大橋 (13:28)

粵港澳公路單車賽暨第十五屆全國運動會公路單車測試賽周日（24日）舉行。全國運動會香港賽區統籌辦公室今日（20日）舉行跨部門記者會，統籌辦公室主任楊德強指，當日會在特定時段對港珠澳大橋、口岸及附近道路實施臨時管控措施，其間行駛港珠澳大橋來往香港至珠海及澳門的金巴等跨境公共交通服務將暫停。另外，迪士尼樂園附近的幻想道將設露天觀賞區，可容納約500人，先到先得。
比賽將於珠海、香港、澳門三地舉行，賽道全長230公里，為男子個人賽，來自內地、港澳共23支代表隊逾70名車手參加。珠海段160.7公里，其中港珠澳大橋段往返60.6公里，橫琴段45.2公里。至於香港段55.8公里，澳門段13.5公里，會串連迪士尼樂園及澳門大橋等標誌景點。楊德強表示，目前計劃只進行一次測試賽，測試賽後會與國家體育總局、珠海及澳門有關方面檢視整個測試賽的安排。
楊德強說，預計車隊在香港段比賽的時間為上午10時20分至11時50分。楊說，東行由珠海或澳門前往香港方向，由上午9時至中午12時半實施臨時管控措施；香港往珠海或澳門方向則於上午7時半至中午12時半實施臨時管控措施，屆時會禁止所有車輛使用大橋，離境通關服務亦會有特別安排，若旅客或車輛想在臨時管控措施實施前離港，需於上午6時半前抵達香港口岸旅檢大樓或車輛通關廣場，大樓及廣場將於6時半「截龍」。
運輸署首席運輸主任／新界王伯健表示，當日前往珠海及澳門的金巴尾班車將於早上7時半由香港口岸開出；珠海及澳門前往香港的尾班車則於上午8時半，分別由珠海及澳門口岸開車，預計有關服務在中午12時半陸續恢復。
楊德強提到，車隊進入北大嶼山公路時會實施「滾動式」交通管制，車隊進入有關路段前後會「截車」；車隊通過後會恢復行車。警方估計，屆時北大嶼山公路前往機場的行車時間需增加30分鐘，料現4公里車龍。楊呼籲市民及旅客應預早規劃行程及預留充裕時間，盡量使用港鐵。