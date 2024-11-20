粵港澳公路單車賽暨全運會測試賽周日舉行　當日特定時段禁車輛使用港珠澳大橋 (13:28)

比賽將於珠海、香港、澳門三地舉行，賽道全長230公里，為男子個人賽，來自內地、港澳共23支代表隊逾70名車手參加。珠海段160.7公里，其中港珠澳大橋段往返60.6公里，橫琴段45.2公里。至於香港段55.8公里，澳門段13.5公里，會串連迪士尼樂園及澳門大橋等標誌景點。楊德強表示，目前計劃只進行一次測試賽，測試賽後會與國家體育總局、珠海及澳門有關方面檢視整個測試賽的安排。

楊德強說，預計車隊在香港段比賽的時間為上午10時20分至11時50分。楊說，東行由珠海或澳門前往香港方向，由上午9時至中午12時半實施臨時管控措施；香港往珠海或澳門方向則於上午7時半至中午12時半實施臨時管控措施，屆時會禁止所有車輛使用大橋，離境通關服務亦會有特別安排，若旅客或車輛想在臨時管控措施實施前離港，需於上午6時半前抵達香港口岸旅檢大樓或車輛通關廣場，大樓及廣場將於6時半「截龍」。

運輸署首席運輸主任／新界王伯健表示，當日前往珠海及澳門的金巴尾班車將於早上7時半由香港口岸開出；珠海及澳門前往香港的尾班車則於上午8時半，分別由珠海及澳門口岸開車，預計有關服務在中午12時半陸續恢復。

楊德強提到，車隊進入北大嶼山公路時會實施「滾動式」交通管制，車隊進入有關路段前後會「截車」；車隊通過後會恢復行車。警方估計，屆時北大嶼山公路前往機場的行車時間需增加30分鐘，料現4公里車龍。楊呼籲市民及旅客應預早規劃行程及預留充裕時間，盡量使用港鐵。