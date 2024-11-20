本學年逾1.7萬名非本地生修讀八大課程　蔡若蓮：適時與國家探討放寬自資院校非本地生限額 (13:14)

蔡若蓮表示，教育局正整理2024/25學年的相關臨時數字，各資助大學亦將於年底提供本學年非本地學生的實際人數。至於在2023/24學年，共有約64200全日制公帑資助及自資專上課程的非本地生；約23100人於8間資助大學就讀，當中約14800人修讀學士學位課程，涉及逾200個課程，佔該課程程度本學年學額的19.9%。有關非本地生來自100個國家及地區，其中約73%來自內地、澳門或台灣。

經民聯陸瀚民認為，要打造「留學香港」品牌，要提供充足學生宿舍配套，關注當局會否就鼓勵市場改裝酒店和其他商廈作學生宿舍的先導計劃績效指標。蔡若蓮回應指，期望通過先導計劃下的私營合作加速學生宿舍供應，惟當局要實事求是，由於每間院校情况不一，亦要考慮市場消化，若一刀切設立指標，或會導致搶高錢及資源錯配，阻礙計劃推進。

議員譚岳衡問及會否考慮改裝工廈為學生宿舍，蔡若蓮表示，當局先考慮改裝酒店及商廈是由於實際可行性比較高，日後按計劃推進時收集的經驗，在條件允許及可行的情况下，會探討改建其他建築。