政府明年提交修例建議強制單車人士戴頭盔　考慮意外黑點限制騎行 (13:13)

林世雄透露，現時局方正考慮是否強制要求單車人士在所有地點配戴頭盔，以及強制配戴頭盔法例的適用年齡，研究將參考世界各地的法例要求，亦會考慮本地不同持分者的建議。至於是否會發牌規管單車，林世雄認為做法不可行，舉例指汽車牌照主要依靠底盤號碼識別，現時本港單車並未有難以修改、除去的獨有記號面供識別，外國亦極少對單車發牌。

林世雄強調局方會持續推動單車安全宣傳教育，以在修例前盡可能降低傷亡人數，將在騎單車熱點設提示，並到各地區及單車組織開講座，亦會考慮透過網頁甚至遊戲等軟性方式傳遞《道路使用者守則》，提醒單車人士穿淺色或反光物料衣服、穿戴個人防護措施並遵守交通規則。

醫療衛生界議員林哲玄關注政府是否會規管電動單車，舉例有送外賣者不戴頭盔、衝燈逆行，林世雄回覆指，警方已向外賣公司展開大量宣傳教育工作，局方在修例過程中亦就電動可移動工具的規管、產品認證與機電安全諮詢，大部分受訪者支持規管，但亦有部分反對聲音，政府將審慎設計相關規管建議。

林世雄提及，2019年至2021年單車意外由1700宗上升指3000宗，政府隨後向立法會交通事務委員會建議，考慮強制戴頭盔修例；而2023年單車意外下降到2000宗，今年首10月的臨時數字則為1500宗，其中近三年交通意外中死亡及重傷的單車人士六成未配戴頭盔。他續強調，政府不希望有意外傷亡，亦不存在「可接受的傷亡數字」。