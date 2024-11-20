港府與深圳研於河套兩側建跨河行人橋　將簡化科研物資出入境手續與審批程序 (12:15)

河套合作區分布在深圳河的兩側，包括87公頃的香港園區和300公頃的深圳園區。《綱要》全文共53頁，合共有8個章節，提述河套香港園區規劃佈局、當中的創科基建布局、河套發展背景及創新的跨境政策等。第一期將以功能區塊形式劃分，主要設「生命健康科技區」、「人工智能與數據科學區」和「新科技與先進製造區」。

在人員跨境方面，《綱要》提出，河套合作區日後會有科研人員「早出晚歸」往返兩地園區，因此會容許兩地園區的特定人員以「預先登記模式」，輔以科技實現「無感通關」；而進入香港園區的深圳園區人員，可以自由進出香港其他地方。至於受聘於香港公司但須頻密往返的內地籍員工，特區政府會與內地積極探討，讓他們可繼續享有內地社福保障。

《綱要》：符合法規下擴大內地科研數據跨境至河套香港園區

就兩地園區的跨境物流，《綱要》表示為便利產學研活動，會利用「綠色通道」及「白名單」等機制，簡化科研物資和設備進出兩地園區的出入境手續和審批程序，確保「人類遺傳資源材料」和「臨床生物樣本」等用於研究或試驗的內地資源，在安全可控及受監管的情况下，跨境到河套香港園區內存放、使用和處理。政府亦會在基建配套等客觀條件配合下，積極探討利用無人低空運輸工具，例如電動垂直起降飛行器，在兩地園區運貨。

另外，目前內地數據出境受多項法規限制。就數據跨境方面，《綱要》提出，會在符合國家數據安全相關法律法規及風險可控前提下，擴大內地科研數據跨境至河套香港園區，供園區內企業和機構使用，回應業界需求。至於與臨床試驗相關的「內地醫療數據」，特區政府正與內地當局積極探索「在安全可控前提下」利用科技手段保障，如建立「點對點數據傳送」，跨境傳到香港園區存取使用。