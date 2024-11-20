政府公布河套香港園區發展綱要　設生命健康科技區及人工智能與數據科學區等區塊 (11:25)

河套香港園區第一期的總樓面面積為100萬平方米，《發展綱要》指出，當中52%建築面積，即52萬平方米將規劃用於「濕實驗室及先進製造」；22%用地劃做「乾實驗室及辦公室」，5%用地為「產學研基地」。

另外，香港園區在規劃設計、引進企業及管理上，均會貫徹ESG、綠色及低碳等理念，河套香港園區公司將提供共用設施和裝置，例如區內道路、行人天橋等，並將考慮在園區引入自動駕駛運輸系統，提高園區交通運輸效率。

李家超：按《發展綱要》全速推動河套香港園區發展

創新科技及工業局表示，香港園區第一期第一批次大樓於今年底起陸續落成，園區明年將正式進入營運階段，下一步工作將集中招商引資，吸引海內外頂尖企業和人才落戶。特首李家超就說，政府會按照《發展綱要》提出的發展方略，全速推動河套香港園區的發展，並協同深圳，把河套合作區打造成為世界級的科技創新重點平台和粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。