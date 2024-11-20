初選案判刑｜美國強烈譴責判刑並將向多名香港官員施加簽證限制　英揆施紀賢拒公開譴責判刑 (09:12)

美方稱，案中45名定罪被告純粹因和平參與受《基本法》保障的政治活動，又說嚴苛判刑有損香港司法制度信心，破壞香港國際形象，呼籲香港當局立即及無條件釋放案中45名被告及其他政治犯。

前日在巴西出席二十國集團峰會並與中國國家主席習近平的英國首相施紀賢（Keir Starmer）則先後在記者會及英國廣播公司訪問中，兩度拒絕公開譴責或評論香港初選案判刑。施紀賢說，中國是世界第二大經濟體，相信在經濟上可合作，同時前日與習會面時討論了雙方分歧之處，包括香港。他形容這是他選擇的方式，日後也會繼續。

新西蘭外交部表示，深切關注初選案判刑，重申呼籲香港履行國際人權責任，扭轉國安法律削弱公民及政治權利的狀况。

聯合國法官和律師獨立特別報告員Margaret Satterthwaite形容，初選案判刑令人憂慮，提醒將受人權保障的言論自由、集會自由及結社自由視為犯罪，是濫用司法制度（misuse of the judicial system）。她呼籲，可透過上訴糾正案中定罪的不公。中國外交部駐港公署昨晚回應歐盟、英國、澳洲、美國等評論時，批評他們詆毀香港民主自由人權、干預特區正當司法，敦促有關政客停止政治操弄香港事務及粗布干涉中國內政。中方稱，初選不是追求自由民主，而是圖謀癱瘓特區政府運作、顛覆國家政權，嚴重危害國家安全，司法機關依法公正審理案件是天經地義。