黎智英案｜黎智英談與外國政客關係及辦報方針　否認曾向外國政團捐款　不認同《蘋果》荼毒讀者 (16:38)

他指未曾與時任美國總統特朗普見面或以任何形式溝通，至於2019年7月曾與時任美國副總統彭斯會面，黎稱不知由誰安排會面，僅獲告知彭斯欲與他見面，並由白宮職員聯絡其助手Mark Simon。黎又稱，不敢要求美國副總統做事，只請求對方為港發聲。對於時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），黎指2019年10月在民主黨創黨主席李柱銘介紹下唯一一次與她見面，黎形容他當時「只是單純坐在那裡」，亦不知道李與佩洛西的對話內容。另外，黎亦提及在台灣創辦《壹週刊》時，透過一場活動認識尚未成為台灣領導人的蔡英文，當蔡成為領導人後，他透過台灣《壹週刊》前作者、曾是蔡「左右手」的江春男，與蔡見面數次，形容二人對話內容只屬客套性質。

翻查資料，黎智英2017年涉恐嚇《東方日報》記者，經審訊後被裁定罪名不成立，他2019年至2020年另參與多場示威被拘控，名下的力高顧問公司則被指欺詐科技園公司，隱瞞其在《蘋果》大樓內營運。前述這些案件中，黎均未曾自辯。

明報文字直播庭內外情况：

【16:30】休庭，審訊明續。

【16:10】黎智英供稱，他的Twitter帳號由壹傳媒前專欄作家利世民（Simon Lee）管理，利世民會負責決定帳戶追蹤誰，自言不知道如何在Twitter追蹤他人。黎亦提到，網上直播節目《Twitter Live》/《Live Chat with Jimmy Lai》是他的個人節目，與《蘋果日報》無關，相信《蘋果》管理層覺得節目具吸引力，因此就節目內容刊登報道。

此外，辯方提到，張劍虹早前指，黎智英曾在獄中向他表示不要怕，並按原有方式繼續營運《蘋果日報》。黎智英指出，他可能有說過不要怕及著《蘋果》繼續營運，但他不會著《蘋果》按原有方式營運，因當時《國安法》已實施，若他要求《蘋果》按原有方式營運，等同叫員工自殺。

【16:02】張劍虹早前又說，2020年11月當他得知黎智英邀請Jack Keane擔任其直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」的嘉賓後，張曾表達憂慮「太敏感」，黎稱該是他的節目，Keane是他朋友，看不到有理由要向張通知私事。

【15:47】辯方展示黎智英2020年6月著張劍虹提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普（特朗普），我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」。黎解釋用意與「一人一信救香港」行動一樣，2020年6月屬關鍵時間點，他無理由一邊反對特朗普，一邊尋求他協助，希望美國可做些事情阻止國安法實施，例如向中國和國家主席習近平喊話。

黎指當時有關國安法的新聞鋪天蓋地，他聽聞法例內容，相信一旦國安法實施，《蘋果》便會迎來終結。黎表示無法估算特朗普會否確實「做些事情」，「我又不是總統」，他亦無留意國際組隨後是否改變對特朗普的論調。

【15:39】開庭。辯方引述張劍虹説黎2019年7月會見蓬佩奧後通知張，黎指張事前已知道他訪美，故無理由再重複述說一遍，黎視訪美之行為他的私人事務，並非代表《蘋果》行事，而私人事宜他不會向張討論。黎亦否認他曾多次在「飯盒會」上指示高層，指飯盒會討論商業發展，例如更新系統、發展網上新聞等，他不記得是否曾在反修例時期在會上主張「和勇不分」。

【15:25】休庭。

【15:11】黎智英形容，本案認罪被告、時任壹傳媒行政總裁張劍虹為他信任的同事，但對方不是他的朋友，兩人從未談及私事，即使一同午餐，也只會談到公事。黎又形容，他跟另一認罪被告，時任《蘋果日報》論壇版主管楊清奇關係疏遠，他只會在楊匯報工作時碰到對方。至於認罪被告、前《蘋果》副社長陳沛敏，黎智英稱，陳沛敏既是他同事，亦是他朋友，兩人會在工作以外，以朋友身份交流。

【15:03】辯方展示2019年3月黎智英與張劍紅的對話，黎提供一張陳方安生與彭斯會面的圖片，並稱要「做到最大」，黎忘記圖片如何取得，但同意該是對張下的編採指示，除此，他另曾就「一人一信救香港」給予指示。辯方舉例，2019年4月黎吩咐他訪問當時已流亡的銅鑼灣書店前店長林榮基，黎不認為該屬指示，張當時身處台灣公幹，他只順道訪問林。《蘋果》翌日將訪問刊於頭版，黎指是陳沛敏的決定。

【14:45】辯方稱，黎智英2020年5月由壹傳媒集團非執行董事調任為執行董事，並留任主席，黎稱他作為公司領導者，需為公司負責，但不代表他有訂下《蘋果》編採方針，稱根本毋需這樣做，因其與港人的核心價值一致。

時任《蘋果》社長張劍虹早前供稱，他不能對老闆說不，黎表示不理解為何張這樣説，他自言對待員工有禮，從不下命令，加上張兼任壹傳媒行政總裁，若張無依照其意見照辦，他也不會追問下去。

就陳沛敏指黎作風強勢，黎同意他性格的確強勢，惟管理上並非如此。黎並説，《蘋果》高層平均任職超過20年，更換總編輯非他決定，他任內亦無頻繁更換總編輯的情況，印象中只有3次。

黎又提及，時任執行總編輯林文宗為壹傳媒工作多年，他一度離職其後重返集團。

【14:38】控方指黎智英乘2019年反修例引發的社會動亂，利用《蘋果日報》作為爭取其政治理念的平台，黎回應稱他沒有任何政治理念，更加與重光團隊(SWHK)無任何關係，即使有，也只是提供過渡性廣告資金。

控方亦指，由2019年4月至2021年6月間，《蘋果》發布161則刊物，圖荼毒讀者和引起他們對港府及中央的敵視、不滿或仇恨，黎指他不認為讀者如「白紙一張」，沒有自己的想法和意見，因此他們才可從《蘋果》中找到共鳴。黎稱「我不認為我有能力荼毒他們」，亦無意這樣做，他只就一些已發生的事情評論。

【14:32】開庭。

【12:45】黎智英確認，他曾透過Mark Simon向民主黨、公民黨及社民連前立法會議員梁國雄捐款，但不曾向本港以外的政團捐款。黎智英另稱，他曾向美國智庫捐款，因為有關智庫支持自由市場。被問到有否透過捐獻影響美國對中國及香港的政策，黎稱，他每年僅捐款數萬美元，「我捐的錢太少了，根本不值一提，更別說影響」，若在捐出該款項要求獲得回報可謂放肆（presumptuous）。

黎智英另提及，他不曾加入任何政黨，自言為「a businessman and social activist（一名生意人和社會運動家）」，因為他會參與及支持社會運動。

【12:35】黎智英表示，Mark Simon是他信任的好朋友，為他工作近20年，對方曾是美國共和黨香港分部的主席，但與美國政府沒有聯繫。此外，黎智英確認，2013年7月至2020年7月，他曾向Mark Simon轉賬1.8億港元，以便Mark Simon協助他打理私人生意和買賣股票。

【12:30】辯方問前述所有提及的人士，黎有否要求他們影響對港和內地的政策，或要求他們採取任何行動，黎一概否認。至於被控方指稱為「共謀者」的日本眾議院議員山尾志櫻里及曾推動美國「馬格尼茨基法案」的英國金融家布勞德(Bill Browder)，黎稱不認識二人，從無聽聞他們的事，黎亦不懂説日文，否認從犯證人陳梓華稱曾向黎介紹二人的說法屬實。

【12:23】黎智英又指，壹傳媒時任非執行董事Mark Clifford曾在《南華早報》任職總編輯，與他認識了20至30年；亦在差不多時間認識美國教授Perry Link，指Mark Clifford 屬Perry Link兩名兒子的契父親，與他關係十分友好；以色列前副總理Natan Sharansky則在耶路撒冷認識，而美國在台協會前主席薄瑞光(Raymond Burghardt)是他在台灣拓展業務時認識。

黎續指，時任美國參議員斯科特（Rick Scott）和克魯茲（Ted Cruz）曾訪港，前者經由惠頓介紹與對方認識。辯方提到，《華爾街日報》編輯Bill McGurn和美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）被控方形容為「反華宣傳者」，黎稱前者是他的教父，後者在港時二人經常見面。

【12:12】美國方面，黎智英指他認識Mary Kissel超過10年，Kissel稱得上是其朋友，她離港赴美任職《華爾街日報》社論作家，後來成為蓬佩奧的助手。黎稱Mark Simon聘請時任美國國安顧問惠頓(Christian Whiton)，以協助接觸國會議員，而美軍前副參謀長Jack Keane是透過他人介紹，在聚會場合認識。

黎曾聘用美國前副國防部長Paul Wolfowitz協助他在緬甸尋找營商機會，庭上展示黎入帳予Wolfowitz的交易紀錄，顯示他於2013年7月至2017年1月共存入約22.5萬美元（約港幣176萬元）。黎指他從無付款要求對方影響美國對內地及香港的政策，強調他未曾捐款支持美國政治人物，只捐款給智庫和宗教組織。

【12:10】開庭。

【11:29】早休。

【11:17】黎續指，他未曾與時任美國總統特朗普見面或以任何形式溝通。辯方提到黎2019年7月曾與彭斯會面，黎不知道由誰安排，但獲告知彭斯欲與他見面，白宮職員遂聯絡其助手Mark Simon；原本他前往華盛頓的目的是與國會議員見面，同樣由Mark Simon安排。辯方問會面中黎有否請求美國政府為香港做些什麼，黎否認，指不敢要求美國副總統做事，他只請求對方為港發聲。

同月黎另與美國時任國務卿蓬佩奧會面，黎同樣提及正發生的社會運動。黎又表示自己曾加入智庫組織，很久以前便相識美國時任國家安全顧問博爾頓（John Bolton），二人曾在台灣見面，會談論政策事宜，形容像普通朋友般聊天。

至於時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），黎指2019年10月在民主黨創黨主席李柱銘介紹下唯一一次與她見面，黎形容他並非參與者，「我只是單純坐在那裡」，亦不知道李與佩洛西的對話內容，「我如何記得？」

【10:55】至於跟台灣政治人物的聯繫，黎智英表示，他到台灣創辦《壹週刊》時，透過一場活動認識尚未成為台灣領導人蔡英文；及至蔡成為領導人，他透過台灣《壹週刊》前作者、曾是蔡「左右手」的江春男，跟蔡見面數次。黎稱，他曾被蔡英文問及人民的看法，但形容兩人對話內容「沒什麼特別」，只屬客套性質。

此外，黎智英表示，他曾被江春男問到，是否認識一些知悉特朗普對台灣想法者，他其後透過江向蔡英文引薦美國前副國防部長Paul Wolfowitz和美軍前副參謀長Jack Keane。黎稱，台灣是華人社會唯一享有民主的地方，因此希望協助台灣。另外，黎提到，他曾跟前民進黨成員陳菊見面兩次。

【10:53】黎智英表示，1997年香港回歸前，他已認識末代港督彭定康，但自言不敢稱呼對方為朋友，因對方為港督；回歸後兩人亦曾見面數次，每次見面均會透過「中間人」陳方安生或Benedict Rogers接觸對方。

【10:51】辯方隨後逐一就案中提及的政治人物，邀黎解釋關係。黎稱自己認識「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)約8年，因對方曾回應其文章，二人會透過WhatsApp聯絡。黎曾捐贈2萬英鎊予香港監察，因覺得該組織做了一些對香港有意義的事。

黎並確認英國上議院議員奧爾頓勳爵(Lord David Alton)曾來港觀察2019年區議會選舉，他當時得知英國保守黨成員裴倫德(Luke de Pulford)為奧爾頓勳爵的助手，但二人未曾討論政治事宜。至於「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)，黎稱他不知道有此組織，是庭上聽到從犯證人李宇軒的證供才首次聽聞。

【10:44】黎智英不認為2014年開始《蘋果》變得激進，指該年起社會運動愈趨頻繁，《蘋果》只是順應社會走勢，報道更多社會事件，故看起來更加活躍。

時任副社長陳沛敏早前供稱，黎2014年後在運動中站得較前，黎同意說法，但就時任主筆楊清奇稱黎於時任美國副總統彭斯發表對華政策演講後變得激進，黎稱不解楊為何會有此想法，他甚少與楊溝通和在他負責的版面撰文。

【10:37】辯方展示《蘋果日報》1995年創刊社論，標題為「我們屬於香港」，黎確認為他所寫，內容提到「只要讀者選擇我們、支持我們的報道、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來」、「《蘋果日報》是香港人的報紙，香港人的意向就是我們的意向」等。

黎解釋，《蘋果》與港人的價值觀一致，亦是他開辦《蘋果》和《蘋果》變得如此受歡迎的原因，而《蘋果》員工從無就編採方向接受任何「訓練」。辯方問到黎作為集團東主，如何確保員工恪守《蘋果》價值觀，黎稱他們也是香港人，他們的想法與《蘋果》相近，是自然不過的事。

【10:27】黎智英稱壹週刊誕生後逐漸轉型成《蘋果日報》是很自然的擴張，《蘋果》沒有所謂的編採方針，因《蘋果》所寫的是香港人擁護的核心價值，包括法治、民主自由、言論自由和集會自由。黎不視自己為一名政治人物，重申他反對任何形式的暴力，港獨主張是一個「陷阱」，甚至可用「瘋狂」來形容，他不准任何員工提及港獨和台獨。

【10:20】黎智英在關文渭提問下指，他於1980年代開設服飾品牌佐丹奴，隨後將其賣出，並於「六四事件」後在1990年代創辦壹傳媒，他認為當時屬參與傳播與自由有關信息的好機會，認為人掌握愈多資訊便愈自由。

【10:14】辯方大律師關文渭稱鑑於黎智英年紀不輕，希望法庭准許案件在下午續審時有小休，杜官稱如有需要可隨時提出。黎智英步上證人台，他戴上耳機，手持聖經以天主教形式宣誓，隨即以英語作供。

【10:08】開庭。辯方大律師彭耀鴻表示，早前已去信法庭表示11月26日半天、明年1月14日及1月15日未能續審，理由包括黎需出席終審法院聆訊。控方副刑事檢控專員周天行亦申請明年1月10日不續審。法官杜麗冰指案件押後多時，由於法官李運騰先前有另案要處理，她本人亦需處理一宗謀殺案。

【09:58】還押近4年的黎智英在3名懲教人員陪同下步出犯人欄，他身穿啡色西裝外套和青綠色冷衫，出庭時雙手合十與親友點頭微笑，並戴上眼鏡。

【08:32】據司法機構告示，正庭旁聽席劃出70個座位，連同延伸庭共有379個公眾位。案件將於10時開庭，至上午約8時半，庭外有約70名市民排隊，多名警員在場駐守，法院一帶部分路段設置阻車器。由於天氣關係，警方安排市民逐批進入大樓地下輪候區，並以揚聲器提醒眾人守秩序。