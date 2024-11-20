【持續更新】黎智英案｜黎智英否認曾接觸特朗普　晤彭斯只求對方為港發聲 (12:42)

翻查資料，黎智英2017年涉恐嚇《東方日報》記者，經審訊後被裁定罪名不成立，他2019年至2020年另參與多場示威被拘控，名下的力高顧問公司則被指欺詐科技園公司，隱瞞其在《蘋果》大樓內營運。前述這些案件中，黎均未曾自辯。

明報文字直播庭內外情况：

【12:12】美國方面，黎智英指他認識Mary Kissel超過10年，Kissel稱得上是其朋友，她離港赴美任職《華爾街日報》社論作家，後來成為蓬佩奧的助手。黎稱Mark Simon聘請時任美國國安安顧問惠頓(Christian Whiton)，以協助接觸國會議員，而美軍前副參謀長Jack Keane是透過他人介紹，在聚會場合認識。

黎曾聘用美國前副國防部長Paul Wolfowitz協助他在緬甸尋找營商機會，庭上展示黎入帳予Wolfowitz的交易紀錄，顯示他於2013年7月至2017年1月共存入約22.5萬美元（約港幣176萬元）。黎指他從無付款要求對方影響美國對內地及香港的政策，強調他未曾捐款支持美國政治人物，只捐款給智庫和宗教組織。

【12:10】開庭。

【11:29】早休。

【11:17】黎續指，他未曾與時任美國總統特朗普見面或以任何形式溝通。辯方提到黎2019年7月曾與彭斯會面，黎不知道由誰安排，但獲告知彭斯欲與他見面，白宮職員遂聯絡其助手Mark Simon；原本他前往華盛頓的目的是與國會議員見面，同樣由Mark Simon安排。辯方問會面中黎有否請求美國政府為香港做些什麼，黎否認指他不敢要求美國副總統做事，他只請求對方為港發聲。

同月黎另與美國時任國務卿蓬佩奧會面，黎同樣提及正發生的社會運動。黎又表示自己曾加入智庫組織，很久以前便相識美國時任國家安全顧問博爾頓（John Bolton），二人曾在台灣見面，會談論政策事宜，形容像普通朋友般聊天。

至於時任美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi），黎指2019年10月在民主黨創黨主席李柱銘介紹下唯一一次與她見面，黎形容他並非參與者，「我只是單純坐在那裡」，亦不知道李與佩洛西的對話內容，「我如何記得？」

【10:55】至於跟台灣政治人物的聯繫，黎智英表示，他到台灣創辦《壹週刊》時，透過一場活動認識尚未成為台灣領導人蔡英文；及至蔡成為領導人，他透過台灣《壹週刊》前作者、曾是蔡「左右手」的江春男，跟蔡見面數次。黎稱，他曾被蔡英文問及人民的看法，但形容兩人對話內容「沒什麼特別」，只屬客套性質。

此外，黎智英表示，他曾被江春男問到，是否認識一些知悉特朗普對台灣想法者，他其後透過江向蔡英文引薦美國前副國防部長Paul Wolfowitz和美軍前副參謀長Jack Keane。黎稱，台灣是華人社會唯一享有民主的地方，因此希望協助台灣。另外，黎提到，他曾跟前民進黨成員陳菊見面兩次。

【10:53】黎智英表示，1997年香港回歸前，他已認識末代港督彭定康，但自言不敢稱呼對方為朋友，因對方為港督；回歸後兩人亦曾見面數次，每次見面均會透過「中間人」陳方安生或Benedict Rogers接觸對方。

【10:51】辯方隨後逐一就案中提及的政治人物，邀黎解釋關係。黎稱自己認識「香港監察」創辦人羅羅傑斯(Benedict Rogers)約8年，因對方曾回應其文章，二人會透過WhatsApp聯絡。黎曾捐贈2萬英鎊予香港監察，因覺得該組織做了一些對香港有意義的事。

黎並確認英國上議院議員奧爾頓勳爵(Lord David Alton)曾來港觀察2019年區議會選舉，他當時得知

英國保守黨成員裴倫德(Luke de Pulford)為奧爾頓勳爵的助手，但二人未曾討論政治事宜。至於「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)，黎稱他不知道有此組織，是庭上聽到從犯證人李宇軒的證供才首次聽聞。

【10:44】黎智英不認為2014年開始《蘋果》變得激進，指該年起社會運動愈趨頻繁，《蘋果》只是順應社會走勢，報道更多社會事件，故看起來更加活躍。

時任副社長陳沛敏早前供稱，黎2014年後在運動中站得較前，黎同意說法，但就時任主筆楊清奇稱黎於時任美國副總統彭斯發表對華政策演講後變得激進，黎稱不解楊為何會有此想法，他甚少與楊溝通和在他負責的版面撰文。

【10:37】辯方展示《蘋果日報》1995年創刊社論，標題為「我們屬於香港」，黎確認為他所寫，內容提到「只要讀者選擇我們、支持我們的報道、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來」、「《蘋果日報》是香港人的報紙，香港人的意向就是我們的意向」等。

黎解釋，《蘋果》與港人的價值觀一致，亦是他開辦《蘋果》和《蘋果》變得如此受歡迎的原因，而《蘋果》員工從無就編採方向接受任何「訓練」。辯方問到黎作為集團東主，如何確保員工恪守《蘋果》價值觀，黎稱他們也是香港人，他們的想法與《蘋果》相近，是自然不過的事。

【10:27】黎智英稱壹週刊誕生後逐漸轉型成《蘋果日報》是很自然的擴張，《蘋果》沒有所謂的編採方針，因《蘋果》所寫的是香港人擁護的核心價值，包括法治、民主自由、言論自由和集會自由。黎不視自己為一名政治人物，重申他反對任何形式的暴力，港獨主張是一個「陷阱」，甚至可用「瘋狂」來形容，他不准任何員工提及港獨和台獨。

【10:20】黎智英在關文渭提問下指，他於1980年代開設服飾品牌佐丹奴，隨後將其賣出，並於「六四事件」後在1990年代創辦壹傳媒，他認為當時屬參與傳播與自由有關信息的好機會，認為人掌握愈多資訊便愈自由。

【10:14】辯方大律師關文渭稱鑑於黎智英年紀不輕，希望法庭准許案件在下午續審時有小休，杜官稱如有需要可隨時提出。黎智英步上證人台，他戴上耳機，手持聖經以天主教形式宣誓，隨即以英語作供。

【10:08】開庭。辯方大律師彭耀鴻表示，早前已去信法庭表示11月26日半天、明年1月14日及1月15日未能續審，理由包括黎需出席終審法院聆訊。控方副刑事檢控專員周天行亦申請明年1月10日不續審。法官杜麗冰指案件押後多時，由於法官李運騰有先前有另案要處理，她本人亦需處理一宗謀殺案。

【09:58】還押近4年的黎智英在3名懲教人員陪同下步出犯人欄，他身穿啡色西裝外套和青綠色冷衫，出庭時雙手合十與親友點頭微笑，並戴上眼鏡。

【08:32】據司法機構告示，正庭旁聽席劃出70個座位，連同延伸庭共有379個公眾位。案件將於10時開庭，至上午約8時半，庭外有約70名市民排隊，多名警員在場駐守，法院一帶部分路段設置阻車器。由於天氣關係，警方安排市民逐批進入大樓地下輪候區，並以揚聲器提醒眾人守秩序。