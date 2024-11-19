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被指欠薪　精進母公司：未收齊政府糧款　建築署：按合約及進度適時支付費用 (20:31)

柴灣創富道的水務署暨懲教署總部大樓項目昨（19日）早有工人拉橫額追薪，工會指涉款達1000萬。總承辦商「精進建築」母公司「興聯集團」發信，反指有個別月份未收到政府部門糧款，工地天秤需重新審批，令工程延誤。負責項目的建築署回覆本報查詢時強調，一直按合約要求和工程進度適時支付工程費用，並按按合約條款合理地處理天秤審批程序。

香港建造業總工會昨早派員協助工友，工會指工程拖欠工人8月至10月薪金，現場有約60人，涉及工種包括平水、紮鐵、釘板、電器，欠款達1000萬左右。「興聯集團」代表在場派發由主席潘榕發出的信件，指公司正處理牌照續期問題，惟銀行要求繳付的保證金由15%增加至100%，令公司不能運用流動資金。

信中提及，柴灣創富道項目的兩把天秤於2022年3月獲批，惟其後被要求再入審批，最終改為3把天秤，可容許荷載減低，工程有所延誤，而項目工程總額約28億元，公司自2022年2月至今共收約6億元，其中2023年11月及2024年4月糧款一直未收到，部門未有合理回覆。 

信中另提到，公司已完成建築署位於渡華路消防局工程項目一項緊急地基工程，但部門未有啟動合約，未能收款，加上另有混凝土供應商要求現金交收，公司正面對各項問題，稱「啞仔吃黃蓮，有苦自己知」。 

建築署表示，在每月收到承建商付款申請時，工程團隊會審視工地的實際工程進度和施工質素，核准應付款項後才發放給承建商。天秤審批方面，署方指，過程中承建商須獲得香港鐵路有限公司批准方可施工，自工程開展至今，建築署一直積極與承建商及香港鐵路有限公司作協調工作，讓各項施工方案能盡快獲得審批及進行施工。

就信中提及有關地基工程的索償，建築署指，承建商至今仍未提交足夠資料及理據讓署方審核，由於當中涉及大量技術資料和合約的敏感內容，署方不便透露詳情。

署方重申，高度關注柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓發展項目的地盤工人欠薪事件，已責成承建商按有關法例即時與相關分判商跟進及妥善處理工人欠薪問題，會密切留意事態發展並與承建商妥善解決工人欠薪問題。勞工處回覆查詢表示，已接獲該項目的工人求助，並已嚴正敦促總承判商及僱主向工人支付欠薪。勞工處表示，根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資，如建築工人遭拖欠薪金，總承判商須負責代屬下的承判商支付最初兩個月的欠薪。

相關字詞﹕精進建築 興聯集團

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