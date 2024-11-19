被指欠薪　精進母公司：未收齊政府糧款　建築署：按合約及進度適時支付費用 (20:31)

柴灣創富道的水務署暨懲教署總部大樓項目昨（19日）早有工人拉橫額追薪，工會指涉款達1000萬。總承辦商「精進建築」母公司「興聯集團」發信，反指有個別月份未收到政府部門糧款，工地天秤需重新審批，令工程延誤。負責項目的建築署回覆本報查詢時強調，一直按合約要求和工程進度適時支付工程費用，並按按合約條款合理地處理天秤審批程序。
香港建造業總工會昨早派員協助工友，工會指工程拖欠工人8月至10月薪金，現場有約60人，涉及工種包括平水、紮鐵、釘板、電器，欠款達1000萬左右。「興聯集團」代表在場派發由主席潘榕發出的信件，指公司正處理牌照續期問題，惟銀行要求繳付的保證金由15%增加至100%，令公司不能運用流動資金。
信中提及，柴灣創富道項目的兩把天秤於2022年3月獲批，惟其後被要求再入審批，最終改為3把天秤，可容許荷載減低，工程有所延誤，而項目工程總額約28億元，公司自2022年2月至今共收約6億元，其中2023年11月及2024年4月糧款一直未收到，部門未有合理回覆。
信中另提到，公司已完成建築署位於渡華路消防局工程項目一項緊急地基工程，但部門未有啟動合約，未能收款，加上另有混凝土供應商要求現金交收，公司正面對各項問題，稱「啞仔吃黃蓮，有苦自己知」。
建築署表示，在每月收到承建商付款申請時，
署方重申，高度關注柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓