被指欠薪　精進母公司：未收齊政府糧款　建築署：按合約及進度適時支付費用 (20:31)

香港建造業總工會昨早派員協助工友，工會指工程拖欠工人8月至10月薪金，現場有約60人，涉及工種包括平水、紮鐵、釘板、電器，欠款達1000萬左右。「興聯集團」代表在場派發由主席潘榕發出的信件，指公司正處理牌照續期問題，惟銀行要求繳付的保證金由15%增加至100%，令公司不能運用流動資金。

信中提及，柴灣創富道項目的兩把天秤於2022年3月獲批，惟其後被要求再入審批，最終改為3把天秤，可容許荷載減低，工程有所延誤，而項目工程總額約28億元，公司自2022年2月至今共收約6億元，其中2023年11月及2024年4月糧款一直未收到，部門未有合理回覆。

信中另提到，公司已完成建築署位於渡華路消防局工程項目一項緊急地基工程，但部門未有啟動合約，未能收款，加上另有混凝土供應商要求現金交收，公司正面對各項問題，稱「啞仔吃黃蓮，有苦自己知」。

建築署表示，在每月收到承建商付款申請時， 工程團隊會審視工地的實際工程進度和施工質素， 核准應付款項後才發放給承建商。天秤審批方面，署方指， 過程中承建商須獲得香港鐵路有限公司批准方可施工， 自工程開展至今， 建築署一直積極與承建商及香港鐵路有限公司作協調工作， 讓各項施工方案能盡快獲得審批及進行施工。

就信中提及有關地基工程的索償，建築署指，承建商至今仍未提交足夠資料及理據讓署方審核，由於當中涉及大量技術資料和合約的敏感內容，署方不便透露詳情。

署方重申，高度關注柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓 發展項目的地盤工人欠薪事件，已責成承建商按有關法例即時與相關分判商跟進及妥善處理工人 欠薪問題，會密切留意事態發展並與承建商妥善解決工人欠薪問題。勞工處回覆查詢表示，已接獲該項目的工人求助，並已嚴正敦促總承判商及僱主向工人支付欠薪。勞工處表示，根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資，如建築工人遭拖欠薪金，總承判商須負責代屬下的承判商支付最初兩個月的欠薪。