中大獲李嘉誠基金會贈「Histotripsy」2.0系統助治肝癌　李嘉誠：香港經濟面臨挑戰難只靠簡單投入　應發展醫療經濟 (18:56)

中大醫學院今（19日）舉行新聞發布會，長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠亦「現身」，他早前與中大李嘉誠醫學講座教授及候任校長盧煜明視像對話，記者會上有播放兩人對話的錄影。李嘉誠說，目前香港經濟面臨挑戰，並非靠簡單的投入便「一定得」，並認為發展醫療經濟有重要意義，應深度研究如何利用醫療科技，做到低成本、高效益，提高服務水平及質量，為香港、中國及東南亞服務。他亦提及，得知「Histotripsy」技術獲批後，便即時向香港兩所醫學院及養和醫院各捐贈一部儀器。

盧煜明感謝李嘉誠捐贈儀器，並贊同其理念，提及團隊過去幾年也努力做一些低成本、高準確度的癌症篩查方法。盧煜明希望可以利用新技術，首先為中國及東南亞地區人民服務。

中大醫學院獲贈「Histotripsy」2.0系統，團隊指，新系統較1.0更高效，所需時間更短，能提供更全面、實時及具體的收視數據。

中大醫學院院長趙偉仁指，威爾斯親王醫院團隊將有30個治療名額，包括李嘉誠基金會捐贈10個及由中大醫學院及威院慈善信託基金捐贈20個名額。

中大醫學院團隊早前已完成一名肝癌患者治療。中大醫學院影像及介入放射學系系主任高士進指，該中年男病人患慢性肝炎及肝硬化多年，數年前已因肝癌而切除部分肝臟，但近期復發，發現有2個新病變組織。病人接受Histotripsy治療後，左肝及右肝兩個病變組織均完全消失，其胃口有改善，亦更加精神。